Viral: Hombre celebra Baby Shower con sus dos esposas

TikTok se ha convertido en la plataforma para informarse, aprender algo nuevo o simplemente entretenerse gracias a la gran cantidad de contenido disponible en ella.



No obstante, existen contenidos que dada su dificultad, su rareza o lo sorprendido que puede dejar al público internauta, se convierte en viral en cuestión de segundos.



Viral: Hombre celebra baby shower de sus dos esposas



Este es el caso de un hombre de Guatemala que decidió celebrar un baby shower, pero con la peculiar característica de ser para sus dos esposas, con las que mantiene una relación poliamorosa.



Por medio de TikTok se hizo viral la historia de Jesús Castañeda Ochoa y el baby shower conjunto de sus dos mujeres, quienes por sorprendente que parezca, están embarazadas.



Según lo señalado por el hombre a medios locales, una de sus esposas tiene cinco meses de embarazo y la otra ocho.

“Nos tocó un doble embarazo, no se planificó, Nancy tiene ocho meses y Paola tiene cinco meses entonces decidimos hacer algo bonito verdad, algo que quedara registrado”, mencionó el joven.



El futuro padre afirmó que desde que era pequeño, tenía la idea de tener dos parejas. Cabe decir que a la primera, Nancy, la conoció durante su adolescencia no obstante dejó de frecuentarla por ingresar a la cárcel, momento en que empezó a salir con Paola.



Una vez libre, el hombre les señaló a ambas mujeres que quería tenerlas de pareja, petición a la que ellas no tuvieron problemas en aceptar.



El video que ya es tendencia en TikTok, cuenta hasta el momento con más de 19 mil “Me Gusta”, más de mil doscientos comentarios, 11 mil compartidas y 1.5 millones de reproducciones.



Usuarios reaccionan ante doble baby shower



Este singular hecho que fue tendencia, generó rápidamente miles de comentarios entre positivos y negativos.



“Al menos ellos lo están declarando abiertamente y están en común acuerdo! a mí me pasó que embarazó al mismo tiempo a la otra y yo sin saber”; “el tipo será millonario jajaja”; “Yo no podría nooo pero los felicito px su valor ycovivir juntos ojalá les dure”; “La gente como puede decir Dios los bendiga, Dios no bendice eso, el humano se destruye solo”; “EL POLI AMOR NO EXISTE ... SERA solo seque existe la poligamia. donde se permite tener mas de una esposaaa a eso sele llama POLIGAMIA....”; “yo tendría una relación así pero con 2 hombres y yo”; “yo estuve una relación de políamor solo que yo no sabía”; “mi poli amor son, Dios mis hijos mi esposo y yo”; son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video.