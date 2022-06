Viral: Crean cumbia del marciano, ¡en idioma alienígena!

La semana pasada, la usuaria de TikTok e Instagram Mafer Walker, se volvió tendencia en las redes sociales, debido a su presentación en un programa de televisión en vivo en México, al señalar que puede "hablar dialecto extraterrestre”, ya que, en sus propias palabras, asegura tener un don psíquico que le permite generar conexiones a través de “códigos galácticos” y “frecuencias vibracionales”.



Al parecer, su popularidad digital no se quedó ahí ya que de nueva cuenta, la colombiana vuelve a ser un tema viral.



"Cumbia del marciano" ya es viral en redes

En esta ocasión no se debe a alguna declaración o video nuevo en el que se le vea utilizando sus dones, sino a la difusión de un tema musical en "idioma alienígena" que un grupo de usuarios decidió componer utilizando como base su voz.

Desde que el programa matutino mexicano presentó a la mujer para dar una charla en “alienígena”, Walker logró llamar la atención de miles de internautas en redes sociales, al punto que un grupo de músicos decidió agregarle un par de instrumentos para poner a bailar a todos aquellos que escuchen este nuevo hit.

El tema que ya es viral, se conoce como la "Cumbia del Marciano", y que cuenta con bastante originalidad, talento y humor.



El video está editado con imágenes de Mafe Walker hablando “alienígena”, al tiempo que se agrega la música, con algunas trompetas y una guitarra. el video tiene tal popularidad en Facebook, que hasta el momento cuenta con 565 mil reproducciones y 1,9 mil comentarios.



"Jajaja mira… esta buena la canción!"; "por favor que me pase el nombre de la que fuma"; " ESCUCHA ESTE CUMBION!"; "La producción de la pista están mala que no se acopla al idioma alienígena"; "Lo quiero de tono para mi CEL jajaja"; "Por qué no see ocurrió me ubieras echo viral"; " me estoy obsesionado con ella hahahah"; "jajajajajajajaja ya no puedo con estooooooo"; son algunos de los comentarios que acompañan al clip.

¿Quién es Mafe Walker?

Se trata de una colombiana radicada en México, que dice tener la habilidad de hablar “alienígena”, además de tener como sitio para conectarse, las pirámides de Teotihuacan.

A pesar de que hasta el momento no se sabe qué tipo de estudios tiene o datos sobre su familia, ella se describe como un "un portal” a otra dimensión.

De igual forma, Walker ofrece sus servicios para expandir y transmitir la mente de los escépticos.

