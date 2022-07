Video de supuesto Luis Miguel en TikTok genera debate

Cada vez que el cantante Luis Miguel aparece ante el público genera mucha polémica, ya sea porque aparece del brazo de alguna nueva chica, por la controversial serie sobre su vida o por un nuevo escándalo en el que “El sol de México” se ve implicado.



Pero está vez generó un debate entre los internautas de TikTok después de que apareció un video en donde supuestamente el cantante está disfrutando de un paseo en yate mientras escucha una de sus más famosas canciones.

¿Es Luis Miguel? ¿qué le pasó?



Fue en la cuenta de @borrachoconcausamx en donde se compartió un video en el que se observa a un hombre que pasea sobre un yate mientras escucha la canción “Cuando calienta el sol”, sin embargo, lo que ha generado debate es el increíble parecido que tiene la persona con el cantante Luis Miguel.



Tanto sus rasgos como expresiones corporales son muy parecidas a las del cantautor, sin embargo, algunos usuarios consideran que no es él ya que hace apenas unas semanas apareció en Miami con aspecto juvenil, algo muy diferente a como lucía anteriormente.



Por lo mismo, gran parte de los internautas considera que solo es un hombre que se parece demasiado al cantante. Pero otros aseguran que es el cantante y este video fue grabado hace tiempo, por ello se ve tan distinto a comparación de cómo se veía dos semanas atrás.



La descripción del video leída por la voz de TikTok dice “El sistema solar de México”, mientras se le ve al hombre haciendo la típica pose del cantante cuando toca su cabello en tanto que se escuchan algunas risas de las personas que lo acompañan.

El clip cuenta con 1.8 millones de vistas, 158 mil “Me Gusta”, 897 comentarios y 2296 compartidas. Hasta el momento nadie ha podido asegurar si es el cantante o no.



Clip genera debate entre internautas



Como era de esperarse, el clip generó diferentes comentarios entre los usuarios, algunos burlándose de la apariencia de “El sol de México”, otros alabandolo, mientras que algunos presentaron dudas sobre si era o no el cantante:

“Príncipe ¿pos qué te paso?” “La supernova de México”, “Ya me lo cambiaron otra vez”, “No es Luis Miguel o sí?”, “Noooooo, mi solecito”, “Ese no es Luis Miguel, es Miguel Luis”, “Mi mamá entró en su etapa de negación, dice que no es”, “Se parece más a Daniel Bisogno que a Luismi”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video.

