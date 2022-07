Ventas del cripto juego Axie Infinity se disparan

El popular videojuego Axie Infinity, proyecto de tokens no fungibles (NFT) más grande hasta el momento en el entorno cripto en cuanto a volumen de operaciones se refiere, ha pasado por momentos difíciles en los últimos meses entre una economía de juego fallida y un hackeo de 622 millones de dólares a su puente de red Ronin.



No obstante, al parecer el título tiene mucho que dar y falta mucho para dejarlo fuera de línea, ya que existen pequeñas señales de vida que sugieren que el juego NFT de Ethereum, podría recuperarse.



Una de estas señales, es el hecho de que la semana pasada, las ventas de NFT del videojuego presentaron un crecimiento por demás interesante, de casi un 198% con respecto al período anterior de siete días, de acuerdo con información del portal especializado CryptoSlam.



Si bien el valor de 1.38 millones de dólares en NFT representa una reducida fracción de lo que Axie vendía en el verano del 2021, cuando superaba sin problema los 100 millones de dólares en ventas semanales, sin embargo, representa un paso importante de una semana a otra.

Asimismo, de acuerdo con el sitio especializado Bitcoin México, una de las estrategias de la desarrolladora de Axie Infinity para evitar desaparecer, es la inclusión del nuevo modelo play-and-earn, en el cual está basada la nueva versión Origin de Axie Infinity, así lo indicó Philip La, Game Product Lead en Sky Mavis.



De igual forma, el ejecutivo indicó que sabe que "algunos jugadores se irán" conforme el videojuego vaya adaptando cada vez más el modelo play-and-earn, no obstante, tiene fe en que "los principales jugadores de hueso colorado se quedarán".



Igualmente Jeff Zirlin, cofundador de Sky Mavis, aplaudió el hecho de que las ventas de Axies crecieran, puntualizando que se vendieron 22 mil Axies en un periodo de 24 horas.



Al respecto, indicó que dicha cantidad era más que los 7 mil Axies que se habían vendido en las 24 horas anteriores.



22,000 Axies sold in the last 24 hours. Was at 7,000 a few weeks ago.

Origin growing quickly with the new Alpha Season. 4,600 downloads yesterday.

Bridge is up. Land (90% staked) is emitting AXS.

Nature is healing. pic.twitter.com/AdNzi8x4cb

— The Jiho.eth (@Jihoz_Axie) July 7, 2022