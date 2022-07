UE aprueba leyes para regular los contenidos digitales

Recientemente, después de meses de negociaciones y obstáculos de procedimiento, la Unión Europea ha aprobado un par de proyectos de ley históricos diseñados para controlar el poder de las grandes empresas tecnológicas.



Ley de Mercados Digitales y Ley de Servicios Digitales



La Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales tienen por objeto promover una competencia más justa, mejorar la protección de la privacidad y prohibir el uso de algunas de las formas más notorias de publicidad dirigida y prácticas engañosas.



La Ley de Servicios Digitales, por ejemplo, se centra en plataformas en línea como Facebook, Amazon y Google.



Tendrán la tarea de ser más proactivos tanto con la moderación del contenido como para evitar la venta de productos ilegales o inseguros en sus plataformas.



Los usuarios también podrán aprender cómo y por qué un algoritmo les recomendó cierto contenido y cuestionar cualquier decisión de moderación que se haya tomado algorítmicamente.



Por último, las empresas ya no podrán usar datos personales confidenciales para orientar anuncios, vender anuncios a niños o usar patrones oscuros: como diseños de página engañosos que pueden manipular al usuario para que diga que sí a algo, incluso cuando preferiría decir que no, como unirse a un servicio o evitar que abandone uno que ya no desea usar.



Estas obligaciones operan en una escala móvil, por lo que las plataformas más grandes tendrán las mayores obligaciones sobre ellas. Las plataformas con 45 millones o más de usuarios mensuales estarán sujetas a auditorías independientes para garantizar que estén evitando noticias falsas y contenido ilegal.



Esas plataformas también tendrán que abrir sus algoritmos y datos a los investigadores (aprobados) para que puedan estudiar los efectos y el daño potencial que pueden causar los sistemas.



Mientras tanto, la Ley de Mercados Digitales se enfoca más en evitar que los titulares de plataformas dominantes, como Google, Microsoft y Apple, abusen de su escala.



Esto incluye ofrecer una mejor interoperabilidad con servicios rivales más pequeños, lo que garantiza que los archivos se puedan enviar entre sistemas. También hay una gran excepción para las tiendas de aplicaciones, ya que los desarrolladores ahora tienen derecho a contactar a sus clientes sobre ofertas sin pasar por el titular de la plataforma en cuestión.



Tecnológicas ya no podrán dar trato favorable a sus sistemas



Y los titulares de la plataforma ya no podrán dar un trato favorable a sus sistemas, como cuando Google promocionó su propio servicio de compras sobre el de sus rivales.



La UE le ha dado mucha importancia a ambos proyectos de ley y puede imponer una multa máxima del 10 por ciento de su facturación mundial total del año anterior, en caso de que los reguladores encuentren incumplimiento.



Sin embargo, esta cifra aumentará al 20 por ciento de la facturación mundial si los funcionarios encuentran "incumplimiento repetido". Esa es una cifra considerable lo suficientemente grande como para que ni siquiera Apple pueda soportar perder regularmente.



Aunque, al igual que con la regulación GDPR, la UE todavía tiene preguntas que responder sobre cuánto esfuerzo, tiempo y dinero está dispuesto a poner detrás de un organismo para monitorear la gran tecnología.



Ahora que han sido aprobadas, la Ley de Servicios Digitales entrará en vigor el 1 de enero de 2024 (a menos que algún asunto de procedimiento la retrase), mientras que la Ley de Mercados Digitales entrará en vigor en algún momento poco después, y las principales plataformas, denominadas "Guardianes". tendrán otros seis meses para poner sus casas en orden antes de que se les apliquen las nuevas reglas.

