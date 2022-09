Uber y Lyft eliminan el uso obligatorio del cubrebocas en Nueva York

Uber y Lyft señalaron que los pasajeros y conductores en Nueva York ya no están obligados a usar cubrebocas.



"Con la guía actualizada de cubrebocas para el transporte de la ciudad de Nueva York, las máscaras ahora son opcionales en los viajes de Lyft", dijo un portavoz de Lyft al portal especializado Engadget.



Ya no son necesarios los cubrebocas



"Estamos en el proceso de actualizar la aplicación para reflejar esto". Informó a su vez Uber a sus usuarios sobre el cambio de política por correo electrónico.

La medida sigue a la decisión de la gobernadora Kathy Hochul de levantar el miércoles un mandato de cubrebocas para el transporte público. La Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York también anunció que los cubrebocas ya no son obligatorias en los vehículos que supervisa, aunque todavía recomienda enfáticamente usarlos. “Ya no se requieren cubiertas faciales en el metro”.



Después de que un juez federal anulara un mandato de uso de cubrebocas en todo el país para el transporte público en abril, Uber y Lyft eliminaron sus requisitos de cubrebocas en los Estados Unidos.



Sin embargo, los pasajeros y conductores aún necesitaban usar cubrebocas en algunas áreas, incluida Nueva York, según las regulaciones locales.



El número de casos de COVID-19 ha estado cayendo en Nueva York desde que una sexta ola azotó la ciudad en julio, señaló The New York Times.



Aunque eliminó el mandato de la máscara, Hochul alentó a los residentes del estado a recibir una vacuna de refuerzo dirigida a la variante Omicron. La Administración de Drogas y Alimentos autorizó las inoculaciones de Omicron el mes pasado.



