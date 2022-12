Twitter suspende a periodistas que informaban sobre Elon Musk

Periodistas de varias publicaciones no pudieron acceder a sus cuentas de Twitter noche, debido a que estas fueron suspendidas en el sitio web y, según el reportero sénior de NBC News, Ben Collins, una cosa que tenían en común era que cubrían la red social y a Elon Musk, quien una vez se describió a sí mismo como un "absolutista de la libertad de expresión".



Periodistas, excluidos de Twitter



Collins enumeró las cuentas de los periodistas suspendidos en un hilo de Twitter, incluido Donie O'Sullivan de CNN, cuyos últimos tuits incluyeron su entrevista con Jack Sweeney, el estudiante universitario que administraba la cuenta @ElonJet.



Drew Harwell , del Washington Post, perdió su cuenta luego de un tuit sobre cómo Twitter suspendió Mastodon, su red social rival que ha ganado popularidad desde que Musk asumió el control, luego de que publicara un enlace a la cuenta que rastreaba el jet privado de Musk.



Por su parte, Ryan Mac, del New York Times, perdió el acceso a su cuenta después de hablar sobre Sweeney y los cambios de política de Twitter luego de la suspensión de @ElonJet.



Asimismo, Matt Binder de Mashable, también se vio suspendido después de retuitear una publicación que dudaba de la afirmación de Musk de que él y su hijo fueron seguidos por un "acosador loco" y otra sobre cómo el nuevo jefe de confianza y seguridad de Twitter invitó a un grupo adyacente a QAnon para discutir una asociación.



El siguiente en la lista es Micah Flee de The Intercept, quien recientemente tuiteó: "Mucha más censura arbitraria en Twitter desde que @elonmusk se hizo cargo".



El comentarista deportivo y político Keith Olbermann fue suspendido mientras uno de los editores de Engadget estaba leyendo un hilo en su cuenta. Los últimos tuits de Olbermann también incluyeron críticas al anuncio de Musk de emprender acciones legales contra Sweeney y los cambios de política de Twitter tras la suspensión del incidente del acosador de Musk.



Aaron Rupar, un periodista independiente que también fue suspendido, publicó una respuesta en Substack y dijo que tuiteó que "la cuenta @ElonJet que fue suspendida de Twitter todavía estaba activa en Facebook, con un enlace a la página de Facebook".



Como se puede ver, la mayoría de las cuentas hablaban de Sweeney o se vinculaban a @ElonJet de alguna manera. Antes de que la cuenta se suspendiera permanentemente, rastreó los vuelos del jet privado de Musk utilizando datos disponibles públicamente.



Musk anuncia nuevos cambios



Musk anunció un cambio de política para Twitter después de la suspensión de la cuenta que prohíbe la manipulación de información de ubicación en tiempo real. En respuesta a ese anuncio, dijo que el automóvil que transportaba a su hijo fue seguido por un acosador. También dijo que está tomando acciones legales contra Sweeney y las organizaciones "que apoyaron el daño a [su] familia".



Respondiendo a un usuario que dijo que habían confirmado que las cuentas suspendidas estaban vinculadas a @ElonJet, Musk insinuó que fueron expulsados del sitio web debido a sus nuevas reglas de doxxing.



También dijo en un tuit separado que criticarlo "todo el día está totalmente bien, pero engañar [su] ubicación en tiempo real y poner en peligro a [su] familia no lo es".



The Washington Post y CNN cuestionan a Twitter



Después de las suspensiones, la editora ejecutiva de The Washington Post, Sally Buzbee, emitió un comunicado a través de Mastodon diciendo que la suspensión de Harwell "socava directamente la afirmación de Elon Musk de que tiene la intención de dirigir Twitter como una plataforma dedicada a la libertad de expresión".



CNN dijo que le preguntó a Twitter por qué el sitio web prohibió a los periodistas y que "reevaluaría [su] relación en función de esa respuesta".



Mientras tanto, Musk dijo en Twitter que las cuentas "participadas en el doxing reciben una suspensión temporal de 7 días" como respuesta a su tuit que insinúa que los periodistas fueron prohibidos debido a las nuevas reglas de doxing del sitio web.



Más tarde, Musk se unió a un chat de Spaces organizado por periodistas de BuzzFeed. Se enfrentó a Drew Harwell, quien se suponía que estaba suspendido, lo que en consecuencia destacó un "error" en Spaces.



Twitter finalmente terminó eliminando la función Spaces porque permitía que las cuentas suspendidas se unieran a los chats de voz. Musk había abandonado el chat en silencio después de que le preguntaran los motivos de las suspensiones.