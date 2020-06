Twitter quiere que leas los artículos antes de retuitearlos

Este miércoles, Twitter anunció que comenzará a probar una nueva característica que incitará a los usuarios a pensar antes de retuitear artículos que no ha leído.

Actualmente, esta prueba está limitada a los usuarios de Android en inglés. Si un usuario decide retuitear un artículo antes de leerlo, Twitter puede solicitarle que lo abra antes de hacerlo. Twitter no dijo cuándo planea llevar la función a sistemas operativos adicionales.

Leer también: Houseparty: la app que te permite jugar en videollamada

"Compartir un artículo puede provocar una conversación, por lo que es posible que desee leerlo antes de tuitearlo", dijo Twitter. "Para ayudar a promover una discusión informada, estamos probando un nuevo aviso en Android: cuando retuiteas un artículo que no has abierto en Twitter, podemos preguntarte si deseas abrirlo primero" señaló la red social.



Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020