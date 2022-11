Twitter podría dejar de señalar de qué teléfono provienen los tuits

En medio de las nuevas características para la red de medios sociales que compró Elon Musk, el nuevo CEO de la firma anunció planes para que Twitter ya no muestre desde qué dispositivo se envió un tuit, ya sea un iPhone, un teléfono Android o el cliente web de Twitter.



"Finalmente dejaremos de agregar en qué dispositivo se escribió un tuit", tuiteó Musk, y agregó que cree que la función es una "pérdida de espacio de pantalla y computación".



“Literalmente, nadie sabe por qué hicimos eso”, agregó.



And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that …



No obstante, nadie sabe a ciencia cierta si este cambio realmente sucederá. La adquisición de Twitter por parte de Musk ha sido caótica, por decir lo menos, y el lanzamiento de la nueva característica más destacada del CEO de Tesla, la verificación de paga, tuvo que detenerse ante los problemas masivos que ocasionó.



Cuando se trata de cambios realizados en Twitter bajo el liderazgo de Musk, no se puede estar realmente seguro de que se lanzará una nueva función hasta que realmente se lance.



El inventor del hashtag Chris Messina, argumentó que mostrar qué dispositivo envió un tuit fue una buena manera de brindar visibilidad a los clientes de Twitter que anteriormente eran terceros, como Tweetie y TweetDeck, y proporciona un "indicador de estado" para mostrar si un tuit se envió desde una computadora de escritorio o desde un dispositivo móvil. Asimismo, el ex director ejecutivo y cofundador de Twitter, Jack Dorsey, está de acuerdo. En respuesta, simplemente respondió que Messina estaba “en lo correcto ”.



It was a useful way to provide visibility via attribution for third party clients, like Tweetie (which was acquired and became the Twitter iOS app) or Tweetdeck (RIP).

It was also a useful status indicator (e.g. whether the tweet was sent via desktop or mobile).

— Chris Messina (@chrismessina) November 14, 2022