Twitter planeó construir un clon de OnlyFans

La red social Twitter consideró la idea de crear un clon de OnlyFans para monetizar el contenido para adultos que prevaleció en la plataforma durante muchos años, pero su incapacidad para detectar y eliminar de manera efectiva el contenido sexual dañino frenó esa noción, según señaló una investigación del portal especializado Thre Verge.



¿OnlyTwitter?



Un equipo de Twitter formado para averiguar si la compañía podría llevar a cabo tal movimiento determinó esta primavera que "Twitter no puede detectar con precisión la explotación sexual infantil y la desnudez no consensuada a gran escala".

“Los hallazgos del equipo fueron "parte de una discusión, que finalmente nos llevó a detener el flujo de trabajo por las razones correctas", dijo la portavoz de Twitter, Katie Rosborough.



Clon de OnlyFans descartado tras posible compra de Musk



Se dice que Twitter detuvo el proyecto de monetización de contenido para adultos (ACM) en mayo, poco después de acordar una venta de 44 mil millones a Elon Musk ; ese acuerdo ahora está en el aire.



El equipo de liderazgo de la empresa determinó que no podía seguir adelante con ACM sin promulgar más medidas de salud y seguridad.



La investigación detalla las advertencias que los investigadores de Twitter hicieron en febrero de 2021 acerca de que la compañía no estaba haciendo lo suficiente para detectar y eliminar contenido sexual dañino, como material de abuso sexual infantil (CSAM).



Se dice que los investigadores informaron a la compañía que el sistema de cumplimiento que utiliza principalmente Twitter, RedPanda, es "una herramienta heredada y sin soporte" que es "por mucho una de las herramientas más frágiles, ineficientes y con soporte insuficiente" que emplea.



Si bien la empresa tiene sistemas de aprendizaje automático, aparentemente tienen dificultades para detectar nuevas instancias de MASI en tuits y transmisiones en vivo.



Twitter informa manualmente el abuso sexual infantil y juvenil al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Sin embargo, los investigadores notaron que el proceso laborioso provocó una acumulación de casos y un retraso en la notificación del abuso sexual infantil al NCMEC.



Rosborough le dijo a The Verge que desde que los investigadores publicaron su informe el año pasado, Twitter ha aumentado significativamente su inversión en la detección de MASI.



Es posible que los anunciantes se hayan enfadado con la noción de la monetización de contenido para adultos (a pesar de que la pornografía está muy extendida en la plataforma), pero la ventaja financiera potencial para Twitter era clara.



OnlyFans espera generar 2,500 millones de dólares en ingresos este año, que es aproximadamente la mitad de lo que Twitter generó en 2021.



Twitter ofrece a los creadores varias formas de monetizar directamente las grandes audiencias que muchos de ellos han creado en la plataforma.



Agregar funciones al estilo de OnlyFans podría haber sido una mina de oro para los creadores de contenido para adultos y la compañía.



Cuestiones más amplias han impedido que la empresa dé ese paso, a pesar de las mejoras que afirma haber realizado en los últimos 18 meses.

