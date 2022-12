Twitter lanza Blue for Business con marcas de verificación doradas

Junto con el relanzamiento de Twitter Blue, Twitter comenzó a implementar una nueva oferta llamada Blue for Business que agrega una marca de verificación dorada a las cuentas de empresas.



Blue for Business



En una página de soporte, Twitter señaló que Blue for Business, que actualmente se encuentra en prueba, pretende designar que una cuenta de Twitter determinada es una "entidad corporativa".



Blue for Business no es una completa sorpresa. En noviembre, el reportero Casey Newton obtuvo documentos internos de Twitter que mostraban que la red social planeaba introducir un nivel empresarial de su plan de suscripción que permitiría a las empresas comprar insignias de verificación para sus trabajadores y colocar nuevas insignias en sus perfiles.

En las maquetas, los tuits de los trabajadores incluían insignias adicionales junto a sus nombres para que su estado se notara de inmediato en la línea de tiempo.





¿Verificación de color dorado?



Poco después, la ingeniera de aplicaciones Jane Manchun Wong encontró evidencia de que los perfiles de Twitter suscritos a Blue for Business podrían tener fotos de perfil cuadradas.



No hay señales de ninguna característica de compra de insignias de trabajadores o fotos de perfil de forma única, pero el portal especializado TechCrunch, detectó varias cuentas corporativas y de editores de medios con marcas de verificación de color dorado, que no deben confundirse con las próximas marcas grises para el gobierno y "cuentas multilaterales".



Esther Crawford, directora de gestión de productos de Twitter, dijo durante el fin de semana que lo esperaría; las empresas "que anteriormente tenían relaciones con Twitter" recibirían marcas de verificación doradas antes de que Blue for Business se abra a más empresas "a través de un nuevo proceso", explicó.



La estructura de precios de Blue for Business, suponiendo que haya una, aún no está clara, ya que no se detalla en la página de soporte. Actualizaremos esta publicación una vez que sepamos más.



Con los diversos sabores de Blue, Musk busca que Twitter sea rentable, ya que la empresa se enfrenta a un pago de intereses estimado de 1,000 millones de dólares al año sobre una deuda de 13,000 millones de dólares.



Es probable que sea una batalla cuesta arriba. Los datos de la firma de análisis Sensor Tower sugieren que la aplicación de Twitter ha generado solo 6.4 millones de dólares en compras dentro de la aplicación hasta la fecha, siendo Blue la compra principal.



Blue ha evolucionado caóticamente desde la adquisición de Musk este otoño, y se implementó esta semana con un nuevo paso de revisión destinado a combatir los tipos de suplantaciones de cuentas que han plagado a Twitter en los últimos meses.



Disponibilidad



Disponible en cinco países a partir de esta semana, incluidos los Estados Unidos, Blue ahora cuesta 8 dólares por mes u 11 dólares por mes para suscripciones de iOS.



Los suscriptores de Twitter Blue tienen la capacidad de editar sus tuits, cargar videos de 1080p y acceder a un "modo de lectura", además de ver anuncios reducidos y hacer que sus tuits "se disparen" a la parte superior de las respuestas, menciones y búsquedas.

