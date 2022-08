"Tú no me avergüenzas": nieta pide a su abuelo la lleve a la escuela en bici

En México, al interior de varias familias los abuelos son considerados como unos segundos padres para sus nietos, ya que su amor siempre es incondicional hacia ellos, por lo que pueden hacer casi cualquier cosa para verlos felices, además de ayudarlos o acompañarlos en sus momentos importantes.



Hoy en día, gracias al internet y las redes sociales, es usual encontrar historias enternecedoras que relatan vivencias o anécdotas de abuelos y nietos, no obstante, recientemente se volvió viral la historia de una pequeña y las palabras que le dijo a su abuelo.

Nieta pide a su abuelo la lleve a la escuela en bici: "tú no me avergüenzas"



Una niña de Veracruz, conmovió el corazón de miles de internautas, al pedirle a su abuelito, George Guzmán, que la llevara a la escuela en su bicicleta y no en taxi como tenía pensado el hombre, con el objetivo de que la pequeña no ensuciara su uniforme.



A finales del pasado mes de mayo, Jorge Luis Guzmán, publicó en su cuenta de Facebook, un par de fotografías junto a su nieta a bordo de su bicicleta, junto con una pequeña historia en la que señaló que su nieta sería la encargada de dirigir los honores de su escuela, razón por la que pensaba mandarla en taxi, para que no se ensuciara su uniforme.



“Le comenté que la iba a mandar en taxi, pensando en que cómo la iba a llevar en bicicleta si iba bien arreglada”, escribió el hombre en su perfil.



Sin embargo, la respuesta de su nieta no solo lo conmovió, sino que lo dejó sin palabras, al igual que a todos los internautas que han leído su historia.



“Me dijo: ‘Papi, a mí no me da vergüenza que me lleves en bicicleta a la escuela si lo más bonito de las personas está dentro de su corazón’. Sin palabras”, recordó con emoción el hombre.

A pesar de que han pasado poco más de dos meses, recientemente la historia de Jorge Luis y su nieta se volvió viral en Facebook, y ha sido replicada por diversos usuarios.



Hasta el momento, el posteo en el perfil oficial del abuelo cuenta con 1.7 mil “Me Gusta”, y más de 2 mil compartidas, no obstante, algunos reposteos hechos por otros usuarios tienen más de 120 mil reacciones, más de 3 mil comentarios y 26 mil compartidas.



Internautas se conmueven ante gesto de la niña

La historia además de conmover a diversos usuarios de las redes sociales, también ha recolectado cientos de comentarios.



“No todo está perdido, un gran ejemplo de humildad y valores abrazos a esos padres”; “Eso no habla del buen corazón de la niña, habla de la excelente educación que le dan los papás”; “Qué bonita nena que no se afrenta de su padre ojala asi sea siempre”; “Mi papá me llevó hasta 5to de secundaria hasta la puerta del colegio y me daba mi propina mis compañeros me miraban aunque otros sintieran vergüenza yo sentía orgullo”; “No hay nada de malo si no gente acomplejada que juzga la imagen”, se lee entre las reacciones.

