Todos los anuncios del Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Xbox reveló un montón de noticias emocionantes en Xbox & Bethesda Game Showcase, que van desde una mirada más detallada a Starfield hasta noticias sobre Overwatch 2 y Diablo IV .



Para este evento, Xbox solo se centró en los juegos disponibles para jugar en los próximos 12 meses. Así al menos no tendrás que esperar demasiado. En caso de que te lo hayas perdido, aquí hay un resumen de los anuncios y avances más importantes.



Hollow Knight: Silksong llegará dentro de un año



Hollow Knight: Silk Song , la muy esperada secuela del popular título independiente Hollow Knight , se lanzará el primer día para los suscriptores de Xbox Game Pass. El avance muestra la hermosa obra de arte y la jugabilidad del juego de plataformas, pero aún no hay una fecha de lanzamiento oficial.



Overwatch 2 será un juego gratuito



Es oficial: Overwatch 2 será un juego gratuito y el acceso anticipado llegará el 4 de octubre. El juego también contará con un nuevo héroe tanque llamado Junker Queen. Blizzard revelará más información sobre el juego durante un evento el 16 de junio.



Tráiler de Starfield revela nuevas habilidades



Bethesda finalmente nos ha dado una mirada más detallada a la creación de personajes y las capacidades de construcción de barcos en Starfield , un juego que ha estado en proceso desde 2018. El muy esperado juego de rol de exploración espacial parece bastante prometedor desde el avance. Aunque los personajes humanos todavía parecen haber sido creados por Bethesda.



La franquicia “Persona” llega aXbox



Xbox se ha asociado con el desarrollador Atlus, para llevar Persona 3 Portable, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal a las consolas Xbox y PC. Persona 5 Royal será el primero en llegar el 21 de octubre.



Diablo IV llegará el próximo año



Diablo IV está, finalmente, listo para salir el próximo año tanto para Xbox como para PC. Durante la exhibición, Blizzard mostró la capacidad cooperativa de sofá del juego y presentó la quinta y última clase: el Nigromante.



Forza Motorsport llega con varias mejoras



El nuevo Forza Motorsport vendrá con "un nuevo nivel de realismo" impulsado por las capacidades de trazado de rayos de Xbox Series X. Algunos otros cambios incluyen cambios en la hora del día y las temperaturas, la gestión de neumáticos y combustible, la construcción de automóviles en profundidad y más.



Pelican de Halo Infinite llegará a Microsoft Flight Simulator



Microsoft Flight Simulator: el complemento 40th Anniversary, disponible ahora, hace que Pelican de Halo Infinite se pueda volar en el juego. También contará con asociaciones con el Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian "en una colaboración única en su tipo" con más detalles por venir en una fecha posterior.



Redfall llegará en 2023



Xbox ofreció una nueva mirada a Redfall , un juego de disparos en primera persona (FPS) cooperativo que tiene a los jugadores defendiéndose de los vampiros en la ciudad ficticia de Redfall, Massachusetts. Redfall , desarrollado por Arkane Studios, el equipo detrás de Dishonored , hizo su primera aparición en el E3 el año pasado.



Ark 2 con Vin Diesel llegará en 2023



Echamos otro vistazo a Vin Diesel en Ark 2 . El sandbox de supervivencia prehistórica tiene lugar en el planeta alienígena de Arat y llegará el próximo año a Xbox.



La expansión Hot Wheels de Forza Horizon 5 llega en julio



Al igual que los juegos anteriores de Forza Horizon , Forza Horizon 5 también recibe un paquete de expansión Hot Wheels que te permite construir y competir en pistas personalizadas hechas con piezas de pistas virtuales. La expansión, que llegará el 19 de julio, también contará con autos nuevos, incluidos el Hennessey Venom F5 2021 y el Hot Wheels Deora II 2000.



Nuevo spin-off de Minecraft está en camino



Minecraft Legends es un nuevo spin-off de acción y estrategia que te pide "unir el supramundo". El tráiler muestra personajes familiares de aspecto cuadrado que se defienden de hordas de enemigos a caballo y comandan sus propios equipos.



Pentiment, un nuevo juego narrativo



Lo primero que notará sobre Pentiment es su estilo artístico único. El juego de estilo narrativo está ambientado en la Baviera del siglo XVI y nos llega de Obsidian, el mismo estudio que nos trajo Fallout: New Vegas .



Séptima temporada de Sea Of Thieves



La próxima temporada de Sea of Thieves se titula “Captains of Adventure” y estará disponible el 21 de julio. Introduce la capacidad de comprar, nombrar y personalizar barcos.



Elder Scrolls Online obtiene una nueva área para explorar



Llega una nueva área a Elder Scrolls Online: High Isle consta de una serie de islas ubicadas en el archipiélago de Systres, donde tendrás que defender a la población bretona del área de la Orden Ascendente.



Hideo Kojima se asocia con Xbox Studios en un nuevo y misterioso juego



Hideo Kojima, el desarrollador más conocido por su trabajo en la serie Metal Gear , apareció durante el evento y señaló que su estudio se está asociando con Xbox en un nuevo juego. Los detalles aún son escasos por ahora, pero uno no puede evitar preguntarse si tiene algo que ver con las imágenes filtradas del juego que Kojima le pidió a un reportero que eliminara .