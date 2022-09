Todo lo mejor del Ubisoft Forward 2022

Ubisoft compartió mucha información sobre los proyectos, conocidos y nunca antes vistos, durante su evento Ubisoft Forward. Aquí están los aspectos más destacados.



Mario + Rabbids Sparks of Hope



Ubisoft mostró nuevas imágenes del juego de la última entrega de la franquicia Mario + Rabbids . Obtuvimos una mirada más profunda al mundo de Tera Flora, donde Mario, Peach, Luigi y sus contrapartes Rabbid raros trabajan juntos para derribar un tren ondulante corrupto. El avance del juego enfatiza la sinergia y el trabajo en equipo, en el que la combinación de los poderes únicos de cada personaje desencadena ataques devastadores. Mario + Rabbids Sparks of Hope se lanza en Nintendo Switch el 20 de octubre.

Skull and Bones



El lanzamiento de Skull and Bones, el juego de aventuras piratas de mundo abierto de Ubisoft, está cerca. Ubisoft compartió algunos detalles más sobre el juego, destacando cómo te convertirás en el señor pirata del Océano Índico. Preparar tu barco es clave para mantener tu dominio en el mar.



Elige entre una gran cantidad de opciones para personalizar la munición, el blindaje y el aspecto de tu nave a la medida del estilo de juego que prefieras. Ubisoft también anunció que Skull and Bones contará con juego cruzado en el lanzamiento, lo que facilitará que tú y tus amigos formen una camarilla de piratas para saquear en alta mar.



Skull and Bones se lanza en Xbox, PlayStation, PC, Stadia y Luna el 8 de noviembre.



Riders Republic



Riders Republic entra en su próxima cuarta temporada con una actualización que trae nuevos cosméticos y una nueva forma de triturar. (¿Los niños todavía dicen triturar? ¿No? Lástima). Las bicicletas BMX vienen con esta última temporada junto con Vans, el accesorio necesario para cualquier ciclista serio de trucos de BMX.



The Division 2



The Division 2 de Tom Clancy sigue siendo fuerte con Ubisoft anunciando que se compromete a un quinto año de desarrollo para el juego de rol de acción postapocalíptico. Las temporadas 10 y 11 cerrarán 2022 ofreciendo actualizaciones de calidad de vida y nuevos modos de juego. Además, Ubisoft anunció The Division Heartland , una aventura independiente gratuita ambientada en el universo de The Division . En el ámbito móvil de The Division , The Division Resurgence obtuvo un nuevo tráiler que presenta las populares zonas oscuras de The Division en la experiencia móvil.



Rainbow Six Mobile



The Division no fue el único universo de Tom Clancy en exhibición. Ubisoft exploró brevemente su título móvil Rainbow Six y anunció que una versión beta cerrada comenzará el 12 de septiembre.



Netflix



Ubisoft se tomó un momento para hablar sobre su asociación con Netflix que traerá tres títulos de Ubisoft a dispositivos móviles exclusivamente a través de la plataforma de transmisión. Espere la segunda entrega de la serie Mighty Quest y la secuela de Valiant Hearts, en 2023, y un juego móvil Assassin's Creed junto con una serie de acción en vivo . No se sabe si el juego móvil AssCreed en cuestión será Codename Jade o Hexe, que se anunciaron más adelante en la presentación.



AssCreed



Mientras AssCreed entra en su decimoquinto año de sumergirse en fardos de heno de manera poco práctica, Ubisoft finalizó su presentación celebrando la historia del título insignia de la compañía. Recibimos varios anuncios de juegos nuevos , así como noticias de que el capítulo final de Assassin's Creed Valhalla llegará pronto.

