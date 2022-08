Tiktoker se vuelve viral por demostrar que se llama Goku

El hecho de tener un hijo, trae consigo diversas responsabilidades, una de ellas es desde antes de que éste nazca, la elección del nombre que tendrá, ya que lo definirá para toda su vida.



En búsqueda del nombre perfecto, los padres pueden considerar nombres en lenguas indígenas, norteamericanos, europeos o incluso de personajes de la cultura popular del cine, la televisión, historietas y anime.

Leer también: ¿WhatsApp cambia de nombre?



Se llama Goku y se vuelve viral



Esto fue lo que le ocurrió a un joven que se volvió viral en TikTok, luego de demostrar que se llama Goku, como el emblemático protagonista de la saga de anime “Dragon Ball”, la cual cuenta actualmente con una nueva película en cines: Dragon Ball SUPER: Super Hero.



El usuario identificado como Gokú Pérez (@goku_paloscuates) señaló que no se hace llamara así por ser un fan del anime, sino que, simplemente porque es el nombre que decidieron ponerle sus padres.



En su cuenta, el joven Goku cuenta con diversos videos de él y de su banda, no obstante destaca uno en el que realizó un trend en el que dice: “Mis papás me pusieron Goku para que la gente me diga ‘Kakaroto’, ‘Poporotto’, ‘Seco’, ‘Goku’”, a manera de broma.



No obstante, nunca pensó que el clip llamaría la atención de una gran cantidad de usuarios, quienes le preguntaron si realmente era ese su nombre.

TikToker bromea con su nombre



Esto desató la sorpresa entre los cibernautas. Sin embargo, todavía había usuarios que seguían con la duda, por lo que el joven mostró en otro clip su identificación INE, mostrando a todos los tiktokers su verdadero nombre. “Soy una persona que sí puede decir la icónica frase: “Hola, soy Goku”, resaltó.



Actualmente, su cuenta de TikTok tiene hasta el momento 13.6 mil seguidores y más de 400 mil “Me gusta”. Asimismo, el video en el que mostró su INE tiene hasta el momento más de 61 mil “Me gusta”, más de mil comentarios, más de 3 mil compartidas y 461 mil reproducciones.



De igual forma, el clip en el que el joven señala “Mis papás me pusieron Goku para que la gente me diga...” tiene 113 mil “Me Gusta”, casi 2 mil comentarios, más de 2 mil 500 comentarios y más de un millón de reproducciones.

Leer también: Arma sándwich dentro de una sala de cine y se vuelve viral en TikTok

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters