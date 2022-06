Tiktoker exhibe a conductor de app que quería “estafarlo”

Hoy en día ya es algo común solicitar los servicios de las apps de transporte privado para trasladarnos de un lugar a otro de forma rápida.



Sin embargo, en los últimos meses han surgido diversos problemas con los conductores de estos servicios, quienes debido a su mal comportamiento se ganan los reportes de los usuarios que utilizan las apps de movilidad.

Leer también: WhatsApp: cómo quitar el "en línea" en Android y iOS



Recientemente se hizo viral el caso de un joven que presuntamente pidió un viaje en una de estas apps, al exhibir al conductor que le brindaría el servicio en la plataforma de videos cortos, TikTok, debido a que supuestamente quería “estafarlo”.



Conductor intenta “estafar” a usuario



Fue el usuario de TikTok @mb131205, quien hizo visible el caso de un conductor de una app de transporte privado quien aparentemente quiso estafarlo, obteniendo así un ingreso extra sin haber realizado el viaje solicitado.

Según el joven afectado, después de que el conductor aparentemente aceptó el viaje, este se percató que el chófer posiblemente no quería pasar por él ya que por aproximadamente cuarenta minutos seguía apareciendo en el mismo lugar.



Al parecer, lo que esperaba el conductor es que el usuario cancelara el viaje para que él obtuviera un ingreso extra por cancelación.



Sin embargo, no contaba con que el joven lo exhibiera en la plataforma de videos cortos. En su cuenta, el chico publicó un video en donde se muestra una supuesta conversación con el socio conductor, en la que el joven lo confronta diciéndole que él no cancelaría el viaje.



“¿Tas bien, sí vas a venir? ¿Todo tranqui? Yo esperando. No te voy a cancelar si eso quieres”, escribió el usuario.



El chófer respondió que siguiera esperando e incluso le hizo saber que él estaba muy tranquilo en casa, a lo que el cliente respondió:



“Por mí la app puede estar funcionando 24/7 no sé si tu puedas trabajar si no cancelas”.



En el clip se muestra la posible ubicación del conductor, quien no se había movido aún del lugar. Además, el usuario pidió a través del video, que por favor los demás tiktokers lo ayudaran a denunciar al conductor, además de mostrar los supuestos datos personales del chofer.



Rápidamente el video se volvió viral en la plataforma y hasta el momento cuenta con 303 mil vistas, 36 mil “Me Gusta”, 466 comentarios y 148 compartidas.



Usuarios de TikTok reaccionan a supuesta “estafa”



Debido a la mala experiencia que vivió el joven, algunos usuarios dieron a conocer su molestia e incluso algunos compartieron sus experiencias con el mismo servicio de transporte privado.



“Ellos tienen que cancelar sino no pueden trabajar, solo déjenlos esperando”, “¿Y por qué no lo reportaron? Para que Uber le quite la cuenta”, “Me pasó lo mismo una vez y me fui en Didi y después de cuarenta minutos de viaje se fue a la dirección de inicio de viaje” “@Uber ojo con tus conductores” “Yo hace años que no uso Uber, justo por tipos así”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el clip.



Por su parte, el joven comentó que la empresa que brinda el servicio, nunca le asignó otro conductor a pesar de que el chófer se tardó en llegar y dio a conocer que canceló el viaje dos horas después de lo acontecido.



Hasta ahora, el servicio de transporte privado no ha comentado nada al respecto.

Leer también: Viral: Pareja contrata micros para su boda, les llueven las críticas



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters