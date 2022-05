TikTok: versión norteña de "As it was" de Harry Styles se hace viral

TikTok siempre nos sorprende con su contenido, pues es una prueba de toda la creatividad que tienen sus millones de usuarios en el mundo. Y, como la música es un elemento primordial en esta red social, no faltan las cuentas que utilizan grandes hits y los adaptan a diferentes estilos. Los mejores ejemplos no tardan en volverse virales en la plataforma y ese fue el caso del nuevo sencillo “As It Was” del famoso cantante Harry Styles que obtuvo una versión norteña.

El artista británico recientemente estrenó la canción “As It Was”, una pequeña muestra del estilo musical que forma parte de su nuevo material discográfico Harry´s House, el cual se estrenará en este mes.

El hit musical ha sido todo un éxito, por lo que los covers y versiones alternas no se hicieron esperar. Uno de los más virales ha sido la adaptación al estilo norteño que se dio a conocer a través de TikTok y que, en la opinión de muchos usuarios, apunta a competir con la versión original. Te contamos todo sobre esta adaptación.

Harry Styles al estilo norteño en Tik Tok

La agrupación de música Ezband se dedica a hacer versiones norteñas de todo tipo de géneros y canciones. Tal como se puede ver en su cuenta de YouTube, han adaptado versiones de grandes artistas como Adele, The Beatles y Michael Jackson.

Hace unos días esta banda publicó en su perfil de TikTok una adaptación a la canción del momento “As it was” de Harry Styles. Así, en lugar de que sonara con un estilo retro digno de los 80, los instrumentos originales fueron sustituidos por acordeón, batería, bajo y guitarra para hacerla sonar como toda una canción norteña.

Algo que llama la atención de las adaptaciones de este grupo es que no cambian la esencia de las canciones. Lo que es más, son capaces de dejar correr el video original del artista y solo variar la melodía, de manera que parece que el mismísimo Harry Styles aceptó cantar norteño.

La versión de “As it was” de Ezband es más movida y bailable. Quienes la han disfrutado han visto que el grupo dejó el video de la canción mientras se ve a los músicos tocando sus instrumentos. Ver al cantante británico con un fondo de música norteña ha divertido mucho a los usuarios de TikTok quienes han expresado que no suena nada mal.



Los internautas amaron la versión norteña de "As it was" de Harry Styles

La adaptación norteña de "As it was" en el perfil de TikTok de Ezband hasta el momento de esta nota cuenta con 11.1 mil reacciones y unos 348 comentarios que concuerdan que este remix es increíble.

Entre los comentarios que pudimos encontrar están: “Que manera tan limpia de versionar la rola y darle un toque progresivo norteñito”; otro dijo “Lo mejor de dos mundos”; y una usuaria más mencionó: "¿Quién para bailar As It Was versión Norteña?", mostrando que con esta adaptación dan ganas de salir a la pista.

El video de TikTok que se hizo viral fue solo una probadita de la versión norteña de "As It Was". No obstante, fue tan bien recibida que, a petición de los internautas, la canción completa de Harry Styles ya está disponible con el toque mexicano en el perfil de YouTube de Ezband.

Como ya mencionamos, esta no es la primera vez que el grupo musical hace este tipo de videos pues tienen tiktoks con versiones en norteño de otras grandes canciones como "Easy On Me" de Adele o "Yellow" de Coldplay. Pero no todo son covers, también tienen contenido original como un corrido en honor a Wil Smith.



Foto: Tiktok @Ezband