TikTok: ¿qué significa “nashe”?

Las redes sociales han evolucionado muy rápido con ello se ha modificado la forma de interactuar con otros usuarios, incluso el vocabulario ha cambiado. Ahora es común encontrar palabras nuevas en las plataformas de Internet que permiten una comunicación más amena ya que con ellas se pueden expresar un sinfín de pensamientos.



¿Qué significa “nashe” en TikTok?



TikTok no se ha salvado, en esta red social han surgido muchas tendencias, desde bailes populares hasta nuevas palabras. Tal es el caso de la palabra “nashe” la cual está inundando los comentarios de esta plataforma.

Seguramente alguna vez la viste en TikTok y probablemente hayas quedado con la duda de cuál era su significado. No te preocupes, no eres el único ya que ha muchos les ha surgido la misma incógnita, por esta razón, en Tech Bit te explicaremos cuál es su significado y cómo deberías usar esta palabra.



Origen y significado de la palabra “nashe”



A raíz de la pandemia, TikTok se volvió en la red social más importante a nivel mundial, debido a su formato novedoso de videos cortos con temáticas que le permiten a los usuarios pasar un momento agradable.



A tal punto ha llegado su popularidad que muchas de las cosas que actualmente son virales nacieron aquí. Tal es el caso de la palabra “nashe”, la cual está en tendencia pero que muchos no han logrado comprender su significado, y es normal ya que en estas plataformas suelen nacer palabras que, por lo regular, son implementadas por jóvenes para simplificar la comunicación con otros.



“Nashe”, es una palabra inventada por el streamer argentino llamao Coscu quien la comenzó a utilizar durante sus transmisiones. En primera instancia, sus seguidores comenzaron a usarla en esta red social y poco a poco fue llegando a otras personas hasta tal punto que se volvió viral.



De acuerdo con su creador, la palabra “nashe”, hace referencia a algo muy bueno o impresionante, es decir, se utiliza cuando algún suceso o alguien te impacta fuertemente, pero de manera positiva.



Por esta razón, muchos usuarios comenzaron a utilizar esta palabra en los comentarios de TikTok al ver videos que en verdad los impresionaban.



De hecho, algunos usuarios decidieron subir videos a esta plataforma dando una explicación de lo que significaba esta palabra y cómo deberían usarla.



La palabra “nashe” no solo se volvió tendencia en TikTok, ya que de acuerdo con Google Trends, desde octubre del 2021 la búsqueda del significado de esta palabra alcanzó su punto máximo en el buscador de Google.



Y aunque al principio a muchos no les quedaba claro su significado, ahora más personas se ha aventurado a utilizar este término.



Algunos usuarios señalaron en TikTok que en realidad esta palabra nació de una canción, sin embargo, solo existen remixes de “nashe” y algunos han hecho mashup con la canción “And To Those I Love, Thanks For Sticking Around de $uicideBoy$. Por lo mientras, aún nos quedamos con la idea de que fue el streamer argentino el que la inventó.



Ahora que ya sabes el significado de esta palabra, puedes comentarla en tus videos favoritos de TikTok o incluso puedes explicarles a otros usuarios cuál es su significado.

