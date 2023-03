TikTok permitirá restablecer el feed para actualizar recomendaciones

TikTok presentó una nueva función que te permite restablecer tu feed “For You” y comenzar de nuevo para volver a entrenar el algoritmo de la aplicación sobre el contenido que disfrutas.



TikTok lanza Refresh



La compañía anunció hoy que lanzará "Refresh", una nueva opción para los usuarios que sienten que sus recomendaciones de feeds ya no se ajustan a sus intereses.

La nueva función no debe confundirse con la opción de actualización desplegable de la aplicación, ya que la nueva herramienta básicamente restablece "For You” a su configuración original.



Cuando la función de actualización está habilitada, la aplicación mostrará contenido en la página Para ti como si acabaras de registrarte en TikTok. El sistema de recomendaciones de la aplicación comenzará a mostrar más contenido en función de las nuevas interacciones.



Si habilita la nueva función, su fuente de seguimiento, perfil y bandeja de entrada no se verán afectados. En otras palabras, aunque su fuente Para usted tendrá un nuevo comienzo, el resto de su experiencia con la aplicación permanecerá intacta.



Nueva función permite entrenar nuevamente el algoritmo



La nueva función es una adición bienvenida para las personas cuyos gustos pueden haber cambiado en los últimos años o para aquellos que sienten que su sistema de recomendaciones ya no comprende realmente sus intereses.



Por ejemplo, es posible que te haya gustado ver videos de recetas para hornear en el pasado, pero ya no estás interesado en ellos, pero puedes estar inundado con ellos en tu feed For You.



TikTok señala que la nueva función complementa sus controles de contenido actuales que le permiten dar forma a su experiencia en la aplicación. Por ejemplo, puede elegir filtrar automáticamente el contenido que usa hashtags o frases específicas.



También hay una opción de "no me interesa" que puede seleccionar cuando se encuentra con un video que no es de su agrado. A veces puede parecer que el botón "no me interesa" no es suficiente, lo que hace que la función de actualización sea una opción útil.



Vale la pena señalar que la función de actualización no anulará ninguna configuración que ya haya elegido para habilitar o afectar las cuentas que haya seguido.

¿Cómo acceder a Refresh



Puedes acceder a la nueva función navegando a su configuración, haciendo clic en sus preferencias de contenido y luego seleccionando la opción "Actualizar su fuente para ti".



A partir de ahí, debes hacer clic en el botón "Actualizar". TikTok te avisará que esta acción no se puede deshacer.



TikTok también proporcionó una actualización sobre sus esfuerzos para garantizar que los espectadores descubran una variedad de contenido mientras minimizan el contenido que no necesariamente viola sus políticas. La compañía señala que filtra el contenido con temas para adultos de las cuentas de adolescentes.



Por ejemplo, más de 65,000 videos sobre cirugía estética no fueron elegibles debido a la experiencia de visualización de los adolescentes en los primeros dos meses de este año.



La compañía dice que trabaja para garantizar que sus sistemas muestren una variedad de temas. Por ejemplo, dice que los espectadores generalmente no verán dos videos seguidos hechos por el mismo creador o que usen el mismo sonido.



TikTok también funciona para limitar algunos contenidos que no violan sus políticas, pero que pueden afectar a los usuarios si se ven repetidamente, en particular cuando se trata de contenido con temas de tristeza, ejercicio extremo o dieta, o que sea sexualmente sugerente.



TikTok permite la recuperación o el contenido educativo, pero limita la frecuencia con la que dicho contenido es elegible para recomendación.



“Nuestros sistemas hacen esto al buscar la repetición entre temas como la tristeza o las dietas extremas, dentro de un conjunto de videos que son elegibles para recomendación”, dijo TikTok en una publicación de blog.



“Si se identifican varios videos con estos temas, se sustituirán por videos sobre otros temas para reducir la frecuencia de estas recomendaciones y crear una experiencia de descubrimiento más diversa. Este trabajo está en curso, y solo durante el último año, implementamos más de 15 actualizaciones para mejorar estos sistemas, además de expandirnos para admitir más idiomas”.

