TikTok: niña se toma todo el vino durante su primera comunión

La primera comunión es una celebración muy importante para las familias católicas, quienes buscan acercar a los más pequeños de la familia a las creencias religiosas que se han mantenido en sus respectivas familias por generaciones.



Debido a ello, es normal que durante esta celebración se tomen algunas fotografías o videos que dejen registro del momento en el que los menores reciben el sacramento de la eucaristía por primera vez.



Y aunque el momento conlleva un poco de seriedad, a veces ocurren sucesos que pueden llegar a ser divertidos y rompen con el ambiente del lugar.

Leer también: Día de la Madres: regalos tecno por menos de 2 mil pesos



Tal fue el caso de una pequeña de siete años quien sorprendió a los asistentes y el padre de la iglesia después de participar en la ceremonia de la sagrada eucaristía.



Niña se toma todo el vino, se vuelve viral



Brynley Heidebrink sorprendió a todos en la iglesia después de acercarse al padre para recibir por primera vez la sagrada eucaristía.



Para iniciar con el ritual, el padre le extendió a la pequeña el pan sacramental y una copa de vino, de la cual la niña debía tomar un pequeño sorbo, sin embargo, no esperaba que Brynley le diera un gran trago, terminando así con todo el líquido que había en el cáliz.



Esto sorprendió a los asistentes y el padre de la iglesia quienes no pudieron evitar reír por lo que estaban viendo. Posteriormente, la niña se dirige a su mamá sin tener conocimiento de por qué todos los demás reían.



El momento fue capturado por Stefanie Heidebrink, la madre de la menor, quien no dudo en compartir este divertido momento en su cuenta de TikTok.



Inmediatamente el video se volvió viral en la plataforma debido a lo gracioso que fue.



Hasta el momento, el video cuenta con 16.4 millones de vistas, 3.3 millones de “Me Gusta”, 22 mil comentarios y 172 mil compartidas.



Se toma todo el vino por nervios



Posteriormente, la mamá de la menor tuvo que explicar a través de TikTok @stefanie_heidebrink, que la pequeña se tomó todo el vino debido a que le ganaron los nervios y olvidó el protocolo que debía seguir para recibir el sagrado sacramento.



Además, declaró que a la pequeña no le gustaba el vino como todos se imaginaban después de haber visto el video.



En su cuenta, también está el mismo video de la pequeña, pero este tiene el sonido de Oh No de Kreepa, lo cual ha provocado que el momento se vea aún más gracioso.



Este video cuenta con 13.9 millones de vistas, 1.7 millones de “Me gusta”, 20 mil comentarios y 136 mil compartidas.



Leer también: 5 ideas tecno para felicitar a mamá



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters