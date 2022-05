TikTok: exponen a joven por besar al novio de su mejor amiga

No hay nada más bonito que tener una buena amistad con una persona que sea tu confidente, compañera de aventuras y que te acompañe tanto en los buenos como en los malos momentos.



Sin embargo, no todas las personas logran asentar una amistad así de sincera o al menos este grupo de amigas no lo logró.



En TikTok se hizo viral un reto, el cual consistía en decir algunas verdades ocultas que había en los grupos de amigos sin decir quién era la persona implicada en la situación.



Y aunque el reto ha sido divertido para muchos internautas, para otros resultó en una catástrofe.

Leer también: WhatsApp: cómo bloquear tu cuenta si te roban o pierdes tu teléfono



Reto de TikTok, terminan su amistad y se vuelven virales



Un grupo de cuatro amigas se unió a la tendencia y decidieron hacer un video para TikTok en el que se muestra a las jóvenes dando a conocer algunas situaciones por las que pasó algún miembro del grupo; “A alguien de aquí lo chapulineó su hermana.



“A alguien de aquí le vomitó con queso y baba” fueron los primeros comentarios que dijeron las jóvenes.



Sin embargo, todo comenzó a ir mal cuando una de ellas reveló que el papá de otra de sus amigas la había abandonado: “A alguien de aquí su papá la abandonó por otra familia”.



Esto inmediatamente causó la sorpresa de las amigas debido a lo fuerte de la confesión y una de ellas, quien portaba un sombrero rosa, pareció molestarse por el comentario que había realizado la chica.



Pero el problema no paró ahí, ya que la amiga que se había enojado decidió responder a la otra con un “golpe bajo” que terminó por poner la situación demasiado tensa.



Aunque la chica que había dado a conocer lo del abandono de su papá le pidió una disculpa, esto no detuvo a la joven afectada a revelar un gran secreto: “Pues alguien de aquí se besó con el novio de su mejor amiga”.



Todas se sorprendieron al saber tal secreto y la chica a la que había ido la indirecta rápidamente intentó defenderse “¿Qué? ¿Por qué dices eso? Es mentira”, mientras que otra de las chicas cayó en cuenta que solo una de ellas tenía novio.



“La única de aquí que tiene novio es Romina”, lo cual rápidamente alertó a la chica implicada quien se molestó por la situación “¿Con mi novio?”, dijo y después salió de la toma seguida por la amiga que la había traicionado con su novio y quien intentaba justificarse.



Mientras que la chica del sombrero rosa dijo “¿Pues para qué me saca lo de mi papá?”, justificando la razón por la que había dado a conocer ese secreto.



El video se ha subido múltiples veces a la plataforma de TikTok debido a que bloquearon la cuenta del usuario que lo había publicado originalmente.



El video con más vistas fue subido por @edits_de_itslolamuaxd y cuenta hasta el momento con 1.1 millones de vistas, 180 mil “Me gusta”, 3307 comentarios y 343 compartidas.



Video original regresa a tikTok

Posteriormente, quien subió el video original volvió a crear otra cuenta de usuario en la plataforma para volver a compartir el terrible momento que vivió.

En menos de 24 horas este video ha tenido 14 mil vistas, 2616 “Me gusta”, 118 comentarios y 338 compartidas.





Leer también: TikTok: niña se toma todo el vino durante su primera comunión



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters