A más de un mes de la invasión militar rusa sobre territorio ucraniano, los estragos comienzan a resentirse: Desde el 24 de febrero, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reportado la muerte de mil 480 personas y 2 mil 195 civiles heridos, mayormente por bombardeos. Los desplazamientos tampoco son un asunto menor. A la tragedia hay que sumarle la situación de los animales en el país. Afortunadamente también hay historias conmovedoras como la del Stepan, un gato que está recaudando fondos en TikTok.



El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) confirmó a finales de marzo que 10 millones de ucranianos han dejado su hogar. 6.5 millones se desplazaron dentro del territorio, mientras que los 3.5 restantes buscaron refugio fuera de su país, como el caso de Anna y su mascota, el petfluencer Stepan que, con todo y esta difícil acción, han decidido no quedarse de brazos y patas cruzadas, comenzando a apoyar una de las tantas caras afectadas por la guerra, las mascotas.



Video: Tiktok/@annaolala

Stepan, el gato tiktoker que fue desplazado de Ucrania

A raíz del ataque armado ruso, y como todos sus compatriotas, el viaje de Anna, sus dos hijos y Stepan por buscar la paz es casi de película:



La dueña de Stepan, a través de sus redes sociales, contó que las armas rusas impactaron en su casa: “los proyectiles golpeaban las casas vecinas todos los días, y ardían ante nuestros ojos […] al octavo día (de los ataques) nuestra casa también sufrió daños, un proyectil voló al balcón de los vecinos, no hubo fuego, gracias a Dios”.



Los días posteriores al inicio de la guerra no mejoraron. Estuvieron una semana sin electricidad, por lo que no pudo informar a los seguidores del gatito el estado de él y su familia. Sin embargo, gracias a voluntarios en Kharkov (ciudad de origen de Stepan) pudieron llegar a Polonia caminando.



Una vez a salvo, una pequeña luz de esperanza se asomó gracias al internet. La Asociación Mundial de Influencers y Blogueros se ofrecieron a darles asilo en Francia, alquilando un apartamento para que Stepan y su familia se quedaran allí todo el tiempo que necesiten. Pero no solo eso, sino que con asistencia de la asociación, el gato está ayudando a cientos de mascotas que están en medio del conflicto:

Gracias a Tiktok e Instagram, este gato ayudó a cientos de animales

Desde su llegada a Francia, Anna, con ayuda de la asociación y Stepan, ha logrado recaudar más de 10 mil 35 dólares, algo así como 200 mil pesos mexicanos que serán destinados a brindar apoyo a los animales afectados por la guerra.

Serán Happy Paw, UAnimals, Mykolaiv Zoo, XII Months y Plyushka, las organizaciones encargadas de gestionar las donaciones.

Anna se convirtió en la dueña de Stepan en 2008, cuando aún era un pequeño gatito, desde entonces habían vivido en Kharkiv, una ciudad al noroeste de Ucrania.

No pasó mucho para que Stepan saltara a la fama gracias a las redes sociales. Con más de un millón de seguidores tanto en Instagram como en Tiktok, este michi le hace el día a muchas personas con sus videos a lado de una buena copa de vino, música variada y siempre teniendo una mirada sobria, casi aristocrática.



Desde 2019 se ha posicionado como una de las mascotas influencers más famosas, divertidas y compartidas en las redes sociales, los videos donde parece estar harto de la fiesta recorren el mundo digital. Personalidades como Britney Spears o Hailey Bieber reaccionan a él y hasta marcas como Valentino hacen colaboraciones con este gato de mirada curiosa.





Foto: Instagram/@loveyoustepan



No cabe duda que si bien redes sociales como Instagram o Tiktok son utilizadas como medios de marketing o entretenimiento (en pocas palabras, ocio), es interesante observar que, ante situaciones delicadas como lo que está ocurriendo en Ucrania, son una gran vía de actualización de noticias, una red de apoyo sin fronteras y, utilizándolas responsablemente, un gran aliado para conocer realidades que de otra forma no observaríamos.



