TikTok: calor derrite zapato de joven estudiante

TikTok es una red social que ha ganado mucha popularidad, al convertirse en una herramienta que permite a los usuarios compartir sus experiencias, mismas que después se vuelven virales en poco tiempo.

En esta temporada del año, las altas temperaturas de calor son muy comunes, por lo que los expertos recomiendan no exponerse al sol, además del uso de bloqueador solar, pero nadie espera que a consecuencia de las altas temperaturas se pueda derretir un zapato, un acto que tomó por sorpresa a una joven estudiante que se encontraba en la escuela.

Calor derrite zapato de joven estudiante, se vuelve viral

Recientemente se volvió viral en TikTok un video en el que una joven de nombre Andrea Silva, se encontraba en la escuela con sus compañeras, "desesperadas" por el calor, sin pensar que esto afectaría el calzado de una de sus amigas a tal grado de derretirlo.

"Nosotras bien desesperadas por el calor en la escuela. Hasta que... se le derritió el zapato", señala el video junto con una instantánea en la que se pueden ver los restos del calzado derretido.





En TikTok de inmediato se viralizó el video, logrando tener hasta el momento 2 millones de reproducciones y 274 mil Me Gusta, pues la impresión de los usuarios fue tanta que enseguida se hicieron presentes los comentarios que preguntaban como había sucedido, otros no dudaron en poner en la mesa el tema del calentamiento global y por último no pudieron faltar las observaciones chuscas y graciosas, mismas que son mil 800 en dicho video.

Por otra parte, algunos usuarios pensaron que se trataba de una broma, por lo que no creyeron en la veracidad de dicho TikTok, a lo que la usuaria respondió las interrogantes con otro video, en el que muestra cómo terminó el zapato al final del día, en el que se puede apreciar la suela destruida por el calor.



Foto: TikTok

