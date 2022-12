Tesla lanza un cargador inalámbrico capaz de cargar 3 dispositivos a la vez

Tesla ha abierto pedidos anticipados para una plataforma de carga inalámbrica que puede cargar hasta tres dispositivos colocados como desee, y que viene en un factor de forma "inspirado en el diseño angular y el estilo metálico de Cybertruck".



Plataforma de carga inalámbrica



El dispositivo se llama Plataforma de carga inalámbrica y cuesta 300 dólares. Por ese alto precio obtienes el tapete, un soporte magnético removible que te permite apoyar el tapete en ángulo o colocarlo plano, y algo de tecnología que una vez llamamos "la alternativa AirPower más prometedora".

Debajo de la cubierta de tela de alcántara, el cargador de Tesla tiene 30 bobinas de carga Qi, que cargarán su dispositivo sin importar en qué orientación se encuentre o dónde lo coloque en la plataforma. Según el sitio de Tesla, el dispositivo fue "diseñado con la tecnología de carga inalámbrica FreePower".



Si ese nombre no te suena, puede ser porque es nuevo: la compañía solía llamarse Aira, y en 2020 llamamos a su sistema "lo más parecido a AirPower" que podíamos. Encontrar.



¿Idea de Apple?



Mucha gente ha comparado la plataforma de carga inalámbrica con el producto ahora cancelado de Apple. El fabricante del iPhone también prometió un accesorio que cargaría hasta tres dispositivos a la vez, sin importar en qué parte del teclado se encontraran.



Pero eso fue realmente solo una parte de lo que hizo que AirPower fuera tan interesante; Durante su anuncio, Apple dijo que también podría usar la alfombrilla para cargar su Apple Watch, y que tanto él como sus dispositivos “trabajarían juntos de manera inteligente y se comunicarían entre sí para administrar la carga a través de un sistema de carga más eficiente”.



Mientras tanto, Tesla no promete ninguna de esas cosas. Eso significa que no podrá usar la plataforma para cargar su Apple, Galaxy o Pixel Watch, ya que la mayoría de los dispositivos portátiles no son compatibles con el estándar Qi. Y la página de Tesla no menciona que los dispositivos puedan comunicarse para lograr la máxima eficiencia de carga.



Sin embargo, es discutible si ese último punto es tan importante. Con un adaptador de corriente de 65 W y la capacidad de bombear hasta 15 W a los tres dispositivos, ¿Necesita Tesla optimizar la eficiencia como lo planeó Apple en 2018?



UN punto importante a considerar antes de adquirir este producto, es que si deseas colocar tres dispositivos, estarán bastante juntos, lo que hará que la capacidad de colocar esos dispositivos en cualquier lugar sea menos útil.



La buena noticia es que el cargador de Tesla no es completamente único: la Base Station Pro de Nomad hizo promesas bastante similares hace años y usó la tecnología de Aira, aunque proporcionó una carga significativamente más lenta.



Si estás dispuesto a renunciar a la capacidad de colocar tu dispositivo en cualquier lugar, puedes obtener fácilmente cargadores para tres o cuatro dispositivos por mucho menos de 300 dólares, según el portal especializado The Verge.



Pero si eres del tipo de persona que quiere cargar tres dispositivos a la vez de forma inalámbrica, o si odias tener que colocar cuidadosamente tu teléfono y auriculares en una plataforma de carga, es genial ver que la tecnología de FreePower aparece en más cargadores.



Tesla dice que la plataforma de carga inalámbrica comenzará a enviarse en febrero de 2023.

