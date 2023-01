Tec de Monterrey impulsa innovación tecnológica en la educación

La tecnología es una de las herramientas más importantes para el desarrollo de competencias digitales y la subsecuente creación de empleos. Para dialogar sobre la necesaria transformación de los modelos educativos, esta semana, del 16 al 18 de enero, el Tec de Monterrey realiza el noveno Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE 2023).



Innovación pedagógica

La innovación pedagógica fue uno de los temas recurrentes en la primera jornada, en la que se habló sobre cómo la tecnología habilita el aprendizaje, para formar a los trabajadores del futuro.



José Escamilla, director Asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey dijo que en esa institución se tienen diversos proyectos de formación.

Aseguró que se impulsa, entre varios otros, un proyecto que contempla la capacitación de seis mil personas en profesiones relacionadas con tecnologías de la información, el desarrollo de software, la ingeniería de datos, la arquitectura en la nube y la ciberseguridad.



Asimismo, el directivo dijo que durante el CIIE se reflexionarán los restos, desde diversos enfoques y sectores, de la educación a nivel mundial, tomando en cuenta el apego a las normas internacionales y a las mejores prácticas globales.



“A través de este tipo de iniciativas hacemos realidad el propósito por el cual fue fundado el Instituto para el Futuro de la Educación, que es mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo, mediante el avance del conocimiento y la innovación de la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida”, dijo el especialista.



Durante este encuentro personalidades como Nina Smidt, Managing Director and Spokesperson of the Board, en Siemens Stiftung, dijo que la educación es un derecho humano, por lo que debe garantizarse el acceso y la inclusión. También aseguró que es importante el plantear soluciones de manera local a problemas que pueden ser también de impacto global.



Tec de Monterrey cumple 80 años de innovación



Juan Pablo Murra, rector de Profesional y Posgrado dijo que este año el Tecnológico de Monterrey cumple 80 años. Enfatizó que durante ese tiempo el instituto ha destacado por ser pionero en adopción tecnológica.



Murra dijo que, por ejemplo, durante los años sesenta el Tec fue de las primeras instituciones en contar con una computadora y de las primeras en ofrecer a las ciencias computacionales dentro de su oferta educativa.



Asimismo, dijo que durante los años ochenta fueron pioneros en la implementación de programas educativos a distancia y en el uso de internet. Más recientemente, “invertimos de manera importante en realidad aumentada, virtual y en el metaverso”, agregó Murra.

