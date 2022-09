¡Te vamos a encontrar Juan! Niña escribe carta de desamor en transporte público

La infancia es una de las etapas más lindas de la vida, en la que todo es nuevo y se va descubriendo el mundo con singular asombro. Asimismo, en algún momento muchos de nosotros atravesamos por una etapa de enamoramiento, momento en que alguien de la escuela o del salón nos gustaba, razón por la que le escribíamos cartas, sim importar el grado escolar, ya que aún en la adolescencia o como adultos jóvenes, siempre había alguien especial.



No obstante, no todo es color de rosa ya que en ocasiones todo ese amor que deseamos compartir no es recíproco, y es cuando se sufre del desamor.



Le escribe mensaje de desamor a su crush y se hace viral en TikTok



Al respecto, recientemente se volvió viral en Tiktok, una niña que le escribió unas palabras de desamor a su crush, dejándole en claro el por qué no le cae bien.



Leer también: Mujer prepara su michelada en el camión y se vuelve viral

Un usuario del transporte público captó el momento en el que una pequeña escribía un mensaje de desamor a un compañerito.



“Juan, no te hablo porque eres muy bruto conmigo y entiende no me hables. Estoy molesta contigo”, se lee en la carta de la niña.



El mensaje aunque corto, se volvió tendencia en la plataforma de videos cortos, en la cuenta @andresjr21_, acumulando hasta el momento casi 400 mil “Me Gusta”, más de 3 mil 500 comentarios, más de 21 mil compartidas y 4.3 millones de reproducciones.



Carta de desamor enternece a tiktokers



Asimismo, el triste mensaje para Juan, además de volverse viral causó polémica entre los tiktokers, ya que mientras que algunos internautas mostraron su apoyo a la pequeña, otros admiraron su gran ortografía y algunos más no pudieron contener sus ganas de saber qué pasó después: si esa carta llegó a su destino; si Juan la leyó o si la niña pudo hacer las paces con él.



“No te desgastes, después entenderás que los hombres no leen los testamentos que enviamos”; “Ay reina, solo sigue con tu vida. Esos ni leen”; “Cómo canaliza sus emociones, es parte de parar, pensar y actuar. Qué linda”; “mal día para llamarse Juan :"v”; “la niña que está escribiendo debería dar el chisme completo, quiero saber si Juan le habló”; “te estamos vigilando juan”; “Creo que si va enserio, por qué dejo su firma al último v:”; “mi pasión es leer conversaciones ajenas”; “la nena tiene mejor letra que yo xD” son algunos de los comentarios que se pueden ver en el video titulado “Te vamos a encontrar, Juan”.

Leer también: Por primera vez iPhone supera a Android en ventas en EU

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters