Steren abre sus puertas a empleados de Best Buy

A finales de noviembre la empresa Best Buy dio a conocer que, debido a las consecuencias por la pandemia, decidía abandonar nuestro país y cerrar todas sus tiendas el próximo 31 de diciembre. Más allá del revuelo por sus ofertas, hay que recordar que la compañía aseguró que buscaría ayudar a sus empleados a buscar nuevas oportunidades, y lo harán de la mano de Steren.

A través de un comunicado Steren dio a conocer que abrirá sus puertas a los exempleados de Best Buy. En el documento señala que nunca será una buena noticia que una empresa cierre sus puertas ya que no sólo pierden los inversionistas, pierden las familias que dependen de los empleos directos e indirectos vinculados al negocio

Por lo anterior, “queremos informar que se están llevando a cabo pláticas entre directivos para crear alianzas estratégicas que permitan a sus empleados sumarse a nuestro equipo al término concreto del cierre de operaciones”.

Las compañías están invitando al talento de Best Buy a enviar su currículum a los correos electrónicos [email protected] con copia a [email protected] para informarse sobre las oportunidades disponibles. “Para comenzar encontrar un acuerdo justo y competitivo que ayude a que formen parte de la familia Steren”.

La empresa añadió que como mexicanos es momento de promover la unidad, apoyarnos mutuamente y extender la mano amiga a quienes han creído en México y en su talento. “Reconocemos y agradecemos la apertura, disposición y comunicación del equipo ejecutivo de Best Buy que se encuentra activamente buscando el mejor beneficio para sus colaboradores. Deseamos que vengan tiempos mejores. Trabajemos juntos para lograrlo”, finalizó Steren.

¿Por qué se va Best Buy?

De acuerdo con un comunicado de la compañía el cierre de sus 49 sucursales en el país ya comenzó y se realizará de manera ordenada para culminar el 31 de diciembre del 2020.

En un mensaje dirigido a la organización, Fernando Silva, presidente de Best Buy México dijo: “Esta decisión no refleja de ninguna manera los esfuerzos que ha hecho nuestro equipo de colaboradores. Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en Best Buy México: construimos un equipo extraordinario y establecimos una cultura excepcional. Transformamos la manera en que los mexicanos interactúan y se inspiran con la tecnología, acercándola a millones de familias para mejorar sus vidas. Construimos la marca número uno en tecnología, con diferenciadores icónicos y el cliente nos ha honrado con una creciente participación de mercado”.

Sin embargo, concluyó diciendo que: “A pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”.

La compañía también informó que durante el proceso de cierre brindarán ayuda y soporte a sus colaboradores con la intención de que las condiciones de conclusión de la relación con la empresa sean más favorables a las establecidas por la ley.

“Adicionalmente, daremos talleres a nuestros equipos para el uso efectivo de las diferentes plataformas de búsqueda de empleo, creación de Currículums, así como simulaciones de entrevistas de trabajo. Adicionalmente, cubriremos el Seguro de Vida de todos los empleados durante todo el año 2021 y también extenderá el Seguro de Gastos Médicos Mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo”, afirmó la empresa.

Por último te recordamos que Best Buy informó que a pesar de que sus sucursales dejarán de brindar servicio al público, “todos nuestros clientes pueden tener la confianza de que las órdenes en proceso, serán entregadas en tiempo y forma”. Lo que es más, la tienda de electrónica informó que su sitio web bestbuy.com.mx seguirá operando hasta agotar inventario, por lo que los clientes podrán seguir realizando compras de cientos de productos durante las próximas semanas.