Startup mexicana Getin llega la final del Virtual South Summit

La iniciativa creada por South Summit e IE University llevará a cabo este miércoles 6 de mayo, un encuentro virtual con que tiene la finalidad de reactivar el ecosistema de la innovación mundial, debido a las condiciones actuales a las a las que se enfrenta la población mundial a causa del brote del coronavirus.

El Virtual South Summit centrado en Connectivity & Data, se celebrará a las 15 horas de este miércoles y se podrá seguir, previo registro, en streaming.

Cabe señalar que la compañía mexicana Getin, es una de las ocho finalistas que se presentarán ante un panel internacional de inversores, la cual proporciona una solución para medir el tráfico en las tiendas con el objetivo de optimizar la mano de obra, marketing performance, la comercialización y las inversiones inmobiliarias.

“Este e-Challenge contará con Paul Misener VP, Global Innovation Policy and Communications de Amazon y Erik Ekudden, Senior Vice President, CTO and Head of Group Function Technology de Ericsson” señalaron los organizadores en un comunicado.



También participarán corporaciones que apuestan por la innovación abierta vía startup como Wayra, Minsait, MasMovil, Airbus Bizlab, Prosegur, Samsung, Orange o Google; así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Rakuten, Softbank, Northzone, Profounders o Notion VC, entre otros.

Entre las candidaturas presentadas destacan las iniciativas centradas en el Internet de las Cosas (IoT), Data y las vinculados al desarrollo de la tecnología 5G.

De igual manera, un 70% de las startups participantes son de procedencia internacional, básicamente de más de 23 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Alemania, Israel, Singapur, Reino Unido, India, México, Francia e Italia.