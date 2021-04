“Star Wars Kid”. Hace 18 años se convirtió en meme y terminó en terapia

En internet ya hay muchos personajes clásicos, personas que, en muchas ocasiones de manera no intencionada, se viralizan en las redes sociales y comienzan a protagonizar ediciones de video, memes y hasta stickers. A pesar de que se trata de una situación casi ineludible de la red, lo cierto es que el impacto para muchos de los protagonistas es enorme, al grado de sentir que arruinó su vida. Es el caso de Star Wars Kid cuyo famoso clip cumplió 18 años este mes.

El nombre del joven que aparece en el video es Ghyslain Raza. Cuando se grabó el clip que lo hizo “famoso” estaba en la secundaria. En ese entonces, noviembre 2002, los celulares con cámara no estaban presentes en cada bolsillo y quiso practicar sus movimientos de sable láser como una muestra de lo que debían hacer sus actores en una parodia de Star Wars que él estaba dirigiendo en su escuela, en Quebec, Canadá.

El joven fue al club de video de su secundaria y se grabó haciendo sus mejores movimientos. Dejó la cinta pensando que a nadie podría interesarle pero no contaba con que, en abril de 2003, tres de sus compañeros de clase encontraron el video y, sin su conocimiento, lo subirían a la red de intercambio de archivos Kazaa. Y así comenzó la propagación viral de Star Wars kid considerado uno de los memes más famosos de la historia, pero también uno de los primeros casos de cyberbullying.

A lo largo de los años ha acumulado alrededor de 900 millones de visitas, fue probablemente el video más visto en el mundo, antes de que llegara YouTube y, por cierto, su versión principal en YouTube tiene actualmente 36 millones de visitas, acumulándose a un ritmo de más de un millón al año, por no hablar de las ediciones posteriores.

Raza se volvió viral cuando tenía 15 años y, aunque intentó que su video se perdiera entre todo lo que se ve en internet, no solo continuó apareciendo en diversas páginas sino en la televisión en donde presentadores famosos se burlaban de él.

Y es que el video siguió creciendo en impacto cuando el desarrollador de videojuegos, Bryan Dube, publicó en su blog la primera versión editada en la que el palo de Ghyslain se convierte en un sable de luz brillante y su coreografía estaba acompañada de efectos de sonido de Star Wars. Ese clip luego apareció en waxy.org, un blog dirigido por el programador Andy Baio, y comenzó a tener millones de descargas y comentarios en los que los usuarios se burlaban del joven con comentarios como: “Si hubiera Jedis más corpulentos como ese, dejaría totalmente el lado oscuro”.

Muy pronto, Baio se sintió obligado a desactivar los comentarios nuevos y eliminar los peores. "Sí, es gordo y torpe", escribió Baio. " Lo entendemos. Dado que el 90% del tráfico de estos videos proviene de los sitios web de juegos, tecnología y noticias de Star Wars, supongo que la mayoría de ustedes no fueron más geniales en la escuela secundaria que este pobre niño. Todos ustedes, frikis, nerds e idiotas, deben pensarlo dos veces antes de destrozar uno de los suyos". Gracias a ello también hubo quienes defendieron a Raza.

Entonces Baio decidió buscar al protagonistas del video y se enteró de que él no había consentimiento para la publicación del clip. También se enteró que Raza quería un iPod, por lo que se dispuso a solicitar donaciones. Para julio, había recaudado 30 mil dólares, mucho más que el costo de un iPod de 30 GB, por lo que también le envió 18 tarjetas de regalo de 200 dólares, además de una nota en la que le agradecía por "incontables horas de entretenimiento". Raza no respondió, ni se tomó una foto con el iPod como se le pidió.

La pesadilla

No es que Raza no valorara lo que Baio hizo, lo que sucedió es que, como declaró después: "Eran solo gotas en el océano de desprecio que enfrenté. Sé que las personas que me enviaron obsequios tenían buenas intenciones", dijo Raza en 2013, en su única entrevista importante con los medios sobre el tema.

Por años rechazó entrevistas y la posibilidad de aparecer en programas. “Todavía tengo la invitación de Jay Leno. Un programa japonés me ofreció mucho dinero. Pero, ¿por qué me estaban invitando? Querían convertirme en un acto de circo. Tener tus 15 minutos de fama, cuando has hecho algo realmente valioso, es una cosa. Cuando lo ganas por algo humillante, eso es completamente diferente”, dijo.

También declaró: “Mil millones de personas sacaron conclusiones sobre mí a partir de ese video. No es algo con lo que quieras estar asociado. Definitivamente no cuando tienes 15 años y estás tratando de construir tu identidad. No importa cuánto traté de ignorar a las personas que me decían que me suicidara, no pude evitar sentirme inútil, como si mi vida no valiera la pena”.

La situación llegó al grado que la familia Raza desconectó el teléfono y buscó el consejo de abogados. Incluso, el joven dejó de asistir a clases. Los abogados le encontraron otra escuela secundaria en la que presentó sus exámenes misma que estaba afiliada a la unidad psiquiátrica de un hospital, lo que dio lugar a rumores de que Raza había sido internado. En julio, la familia demandó a los tres niños que habían subido el video por 225 mil dólares canadienses. Eventualmente ganaron un acuerdo extrajudicial, pero ni siquiera cubrió los costos legales.

Al final, con la ayuda de familiares, abogados, maestros y terapia Raza superó lo que él describe como un "huracán". Estudió derecho en Montreal y es presidente de una sociedad dedicada a la conservación de su ciudad natal, Trois -Rivères.

En 2013 habló en apoyo a la legislación canadiense sobre el ciberacoso. "Las escuelas deberían ofrecer una clase sobre el acoso", dijo Raza y envió un mensaje a quienes son víctimas de este tipo de casos: “Sobrevivirás. Lo superarás. No estás solo, estás rodeado de personas que te aman. Espero que mi experiencia ayude a otros a lidiar con el acoso escolar. Eres fuerte, busca ayuda y sé feliz”.

Así que la próxima vez que te topes con un video viral piensa en que puedes afectar de manera importante a alguien y fomentar el ciberacoso.