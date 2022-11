Spotify Wrapped 2022: ¿cómo ver tu resumen de lo más escuchado del año?

El final del año cada vez está más cerca y eso significa que es el momento de revivir la música y los podcasts que dieron forma al 2022. Como cada año, Spotify revela los artistas, canciones y podcasts favoritos de los oyentes, pero esta vez lo celebrará de una forma única: tanto dentro de la plataforma como fuera de ella.



¿Cómo puedo ver mi resumen del año en Spotify?



El día de hoy estará disponible para todos los usuarios de Spotify elegibles el recuento personalizado de #Mi2022EnSpotify en exclusiva a través de la aplicación móvil de Spotify (iOS y Android) dentro del HUB Mi 2022 en Spotify.





Al acceder, te dará la opción para reproducir las historias con los artistas que más escuchaste durante este 2022.



Al darle clic, te desplegará tu resumen, en formato de historias, las cuales podrás reproducir las veces que quieras. Recuerda que, para lograr hacer este listado, el sistema de Spotify recopila todos los datos de la música que vas reproduciendo, en todos tus dispositivos donde tengas tu sesión iniciada con tu cuenta, a lo largo del año.



Si por alguna razón no aparece este listado en tu app, puede ser que no tengas la versión más reciente, por lo que solamente deberás actualizarla. Si no es el caso, puedes acceder a ella a través de la web oficial, entrando en Spotify.com/es/wrapped y pulsando en Descargar Spotify.

¿Qué datos me muestra Spotify?



Entre los datos que el servicio streaming brinda a los usuarios se encuentra el número de géneros musicales que escuchaste, destacando el top con los principales.



De igual forma, te dirá el número total de minutos que reprodujiste a lo largo de este 2022, junto con tu canción principal y el top 5 que se posicionaron en los primeros lugares.



De igual forma, conocerás el número de artistas que escuchaste, destacando al que más disfrutaste y con qué canción. Spotify también te da el top de los cinco artistas que más disfrutaste durante 2022. En otro apartado también te muestra los podcast que más escuchaste, si es que llegaste a tener algunos favoritos.



De igual forma, si deseas saber cuáles fueron todas las canciones que más escuchaste, Spotify genera de forma automática una playlist, que puedes incluir en tu perfil.



