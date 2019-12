Spotify te permitirá saber los gustos de tus amigos

Al parecer el servicio de música por streaming más popular, Spotify, está probando una nueva función que permitirá a los usuarios recomendar canciones entre amigos.

De acuerdo con el medio TechCrunch, la investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong encontró el prototipo de esta característica, denominada Tastebuds, en la versión web de Spotify.

Spotify is working on Tastebuds, letting users discover music through their friends pic.twitter.com/uqUXmRvEKo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 de diciembre de 2019