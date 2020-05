SpaceX lanza un simulador para manejar un Crew Dragon

A finales de este mes, la nueva nave espacial Crew Dragon de SpaceX llevará a sus primeros pasajeros humanos a la Estación Espacial Internacional, por lo que actualmente es posible obtener una vista de primera mano de lo que verán cuando se acerquen al laboratorio en órbita.

El día de hoy, SpaceX lanzó un nuevo simulador en línea que permite a los internautas probar suerte en el acoplamiento manual con la ISS (Estación Espacial Internacional) utilizando los controles del Crew Dragon.

A través de esta página web, podrás convertirte en un piloto. La misión principal es que logres que la Crew Dragon atraque en la plataforma de la nave.

"El simulador te ayudara a familiarizarte con los controles de la interfaz que usan los astronautas de la NASA para pilotear manualmente los vehículos SpaceX Dragon 2 a la Estación Internacional Espacial", dijo SpaceX.



De acuerdo con la compañía, el simulador requiere de “paciencia y precisión”, dado que es difícil de controlar, pero con algo de tiempo y dedicación puede volverse más fácil.

El próximo 27 de mayo, se lanzará una cápsula Crew Dragon, la cual será tripulada por los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley, quienes están entrenados para atracar la cápsula en la ISS.

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, señaló en su cuenta oficial de Twitter que sí fue capaz de atracar la cápsula en su primer intento.



Last year I got to try out the @SpaceX #CrewDragon docking simulator with @Astro_Doug and @AstroBehnken. And yes, I nailed it on my first try! Learn more about Crew Dragon’s control systems and custom-made spacesuits: https://t.co/47qRMZXzIE #LaunchAmerica pic.twitter.com/Q9fHiGMZoO

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 12 de mayo de 2020