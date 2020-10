South Summit reúne a 100 startups en Madrid

South Summit es una plataforma global de innovación cuya misión es conectar startups, corporaciones e inversores a fin de crear oportunidades de negocio. Su versión 2020 comenzó el día de hoy y cierra el próximo 8 de octubre. Esta nueva edición tendrá un formato omnicanal; por lo que será “más abierto, innovador, global y transversal”, aseguran los organizadores. Se realizará en la ciudad española de Madrid y reunirá a las 100 startups más prometedoras del mundo, entre ellas, seis latinoamericanas.

El evento se compone de una serie de conferencias y paneles de diversas temáticas con expertos mundiales de primer nivel de distintas industrias; un marketplace (donde las diferentes empresas muestran sus productos al público); talleres formativos, y reuniones personales entre inversores, startups, corporaciones e instituciones.

Este encuentro internacional está co-organizado por IE University, junto con el Ayuntamiento de Madrid, BBVA, Endesa, BStartup de Banco Sabadell, Google for Startups y Telefónica con el objetivo de “analizar los retos del ecosistema emprendedor y oportunidades de negocio tras la pandemia”. También buscar facilitar la interconexión de los “actores clave del ecosistema” como inversores, startups y corporaciones; además de generar “oportunidades reales de negocio, independientemente del lugar donde se encuentren”.

El registro al evento de este año será gratis. Se puede realizar en el sitio web https://southsummit.co/es/ticket. Los registrados podrán acceder a todo el contenido en directo; conocer compañías con quienes se puede trabajar a nivel mundial; acceder a la herramienta de networking y al marketplace; y seguir los diez tracks de contenido además de la competencia de startups.

Formato omnicanal

La más reciente edición del South Summit se podrá seguir a través de una plataforma digital multicanal, la cual propicia la generación de networking entre los asistentes así como contenido sobre el ecosistema de innovación y emprendimiento. Todo de la mano de líderes globales, inversores, corporaciones y startups.

Además, gracias al formato televisivo (de prime time), el evento se podrá seguir en vivo. El cual, “conectará en todo momento, distintas locaciones alrededor del mundo con los lugares más emblemáticos de Madrid”.

Durante los días que se realice el evento, a partir de las 03:00 pm de España, 08:00 am de la Ciudad de México, tendrá lugar el prime time; donde se llevará a cabo la final de la competición de startups de cada vertical. Además, los interesados gozarán de acceso a contenido realizado por distintas personalidades y líderes mundiales.

Algunas de estas figuras públicas se pueden mencionar a: Eric S. Yuan, fundador de la plataforma líder de videoconferencias Zoom; Carlos Sainz, piloto de rally, bicampeón mundial y tres veces ganador del Rally Dakar -la última en 2020-; el actor español Antonio Banderas; Robin Richards, fundador y co-chair de DRKF; Cady Coleman, astronauta de la NASA; Marcelo Claure, CEO de Softbank; Aubrey de Grey, gerontólogo biomédico firme defensor de la esperanza de vida indefinida; Sam Waterston, actor y miembro de la Junta Directiva de Oceana; Wendy Koop, CEO de Tech for All; Will Shu, CEO y cofundador de Deliveroo; y Suzi Mcbride, COO de Iridium, entre otros.

Las startups latinoamericanas

Entre las 100 startups que estarán presentes en el South Summit se encuentran seis de la región de Latinoamérica. Las cuales son:

De Argentina, Nilus. La cual es un canal de distribución de alimentos para personas de bajos ingresos. Su tecnología de rescate en tiempo real permite acceder a productos frescos que han salido del circuito comercial.

La brasileña Blox propone un nuevo enfoque de cómo podrían funcionar las instituciones de educación superior. A fin de proporcionar más libertad al estudiante, personalizar su aprendizaje y satisfacer mejor los requisitos de un mercado laboral en constante cambio.

También de Brasil, Biosolvit es una startup de biotecnología orientada a la preservación de la flora y los océanos mediante el uso de un producto absorbente del petróleo y derivados que permite la reutilización del aceite absorbido.

Desde Chile, Poliglota ofrece una nueva forma de aprender un nuevo idioma, la cual se enfoca en la práctica, tanto en línea como cara a cara, basada en la conversación y guiada por profesores expertos.

Chatigo es una plataforma SaaS omnicanal chilena, la cual tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente a través de inteligencia artificial aplicada a chatbots con lenguaje natural y análisis semántico.

TOMi - de Colombia - es una suscripción en línea que incluye un dispositivo gratuito que permite a los profesores ofrecer contenidos de clase interactivos y gamificados, incluso en aulas con poca o ninguna conexión.

De entre las 100 startups que estarán presentes en el South Summit, cuatro de cada 10 startups finalistas se encuentran en fase ‘early’; un 34% ya alcanza el nivel ‘growth’; un 29% se encuentra en fase ‘semilla’ (seed); y un 1% en ‘concept’. Además, el 74% de estas startups ya obtiene ingresos derivados de su negocio.