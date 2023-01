South Summit busca a los mejores emprendedores tecno, conoce la convocatoria

South Summit, el encuentro líder del ecosistema de la innovación y el emprendimiento, celebrará su segunda edición en Brasil entre el 29 y 31 de marzo.



Co-organizado globalmente por IE University, la universidad con el mejor MBA para emprendedores de Europa según el ranking de MBA de Financial Times en 2022, South Summit Brazil cuenta con el apoyo institucional del Gobierno de Rio Grande do Sul.



Este encuentro, que un año más volverá a celebrarse en Porto Alegre, tendrá el objetivo de generar oportunidades reales de negocio y conexiones de alto valor entre el ecosistema brasileño y latinoamericano y el resto del mundo.



En la anterior edición se dieron cita más de 3,300 emprendedores, 500 speakers, 8,500 representantes de compañías y más de 500 inversores y 80 fondos de inversión, con una cartera de 65,000 millones de dólares. También se generaron más de 2.500 reuniones entre emprendedores, inversores y corporaciones

Shape the Future



Con el lema ‘Shape the Future’, South Summit Brazil 2023 será, además del referente de innovación y oportunidades para startups y emprendedores, ejemplo de encuentro sostenible y respetuoso con el medio ambiente.



La inscripción online a la Startup Competition, de la que saldrán los 50 proyectos finalistas para participar en el encuentro, estará abierta hasta el 16 de enero. A ella podrán presentarse startups de cualquier industria, procedencia y fase de desarrollo.



Esta nueva edición contará con ocho escenarios, dos más que en 2022, por los que pasarán más de 500 speakers y expertos de reconocido prestigio internacional en el ecosistema innovador.



Conferencistas



Algunos de los nombres confirmados hasta el momento son

João Kepler (CEO de Bossanova Investimentos)

Gabriela Chaves Schwery Comazzetto (Head of Global Business Solutions Latam & Brazil para TikTok)

Pedro Janot (responsable de expandir las operaciones de Richards, traer a Zara a Brasil y lanzar a Azul Líneas Aéreas)

Sandra Uwera (CEO global de Fairtrade en Zambia)

Alfonso de los Rios (CEO y cofundador de Nowports en México)

Ruchika Sikri (general partner & principal de Wisdom Venture en EE. UU.) Daniel Izzo (CEO de Vox Capital en Brasil)

Sacha Spitz (CoFounder & Managing Partner del fondo argentino Newtopia)

Marcelo Lacerda (chairman de Magnopus)



Para María Benjumea, fundadora y presidenta de South Summit, “podemos apostar por la innovación, pero no nos servirá si no tenemos un planeta sano. Desde esta nueva edición de South Summit Brasil nos hemos propuesto el reto de construir juntos un futuro que siempre pasará por la sostenibilidad”.



“Tras el aprendizaje de nuestro primer año en este maravilloso ecosistema, vamos a conseguir que los resultados de South Summit Brasil 2023 sean mucho mejores para todos los actores involucrados”, apunta Benjumea.



Por otra parte, Eduardo Leite, quien desde enero de 2023 revalidará su cargo como gobernador del estado de Rio Grande do Sul, destacó en la presentación de South Summit Brasil 2023 que “crecer con la innovación es una prioridad, y este nuevo encuentro de South Summit es la mejor oportunidad para dar un impulso a nuestras empresas y nuestro ecosistema de innovación”.

