Sorprendió a su hermana con el mensaje más cruel en su pastel de cumpleaños

Si hay algo que no falta en casi ningún cumpleaños es el pastel. Hoy hay miles de diseños para elegir, pero el que le encargaron a esta chica fue cruel. Las fotos circulan en todas las redes sociales y ha generado diversas reacciones entre los usuarios, la mayoría muy divertidas, por cierto.

En las últimas horas las imágenes de un pastel con un particular mensaje se volvieron viral. Una joven quiso agasajar a su hermana, pero se le pasó la mano con el texto que le dedicó y el dibujó que estampó. Su creación, muy poco convencional, por cierto, llamó la atención de la comunidad 2.0 que quedó sin palabras y ya buscan imitar.



Acabo de regalar esta tarta a mi hermana pequeña.

Si, soy una mala persona. pic.twitter.com/NIdH4d8YjV — Natalia (@Nbarbla78) November 6, 2022

“Acabo de regalar esta tarta a mi hermana pequeña. Sí, soy una mala persona”, escribió la encargada de comprar el pastel desde su cuenta de Twitter. La frase que llevaba indicaba: “43 años desde que mamá te encontró en la basura” y encima iba acompañada por el dibujo del supuesto basurín donde la habían encontrado.

La caricatura de una madre emocionada, con una bebe en sus brazos, coronaban una postal que para muchos fue muy divertida. “Y sí. Antes de abrir la tarta ha leído un post-it que decía: ya es hora de que sepas la verdad...”, agregó la usuaria de Twitter en el posteo que ya superó los 45 mil me gusta y por supuesto congrega cientos de comentarios.



Uno de los mensajes que le dejaron. Foto: Twitter @undiavolvere01

“Mi hermano mayor me lo decía a mí. Entre eso y que me llamo Natalia y también soy del 78 (pero del 6 de septiembre) estoy muy abrumada por las coincidencias ahora mismo ¡Pues no voy a encontrar a una doppelganger ahora que Twitter languidece!”, es uno de los mensajes que le dejaron a la joven que ya es viral en la red social del pajarito.