Snapchat ya está disponible en versión web

Snapchat anunció una nueva aplicación web en julio , marcando la primera vez que la plataforma se ofreció más allá de los dispositivos móviles.



Ahora, Snapchat dice que la versión web, que anteriormente solo estaba disponible para suscriptores pagos, está abierta a todos los usuarios.



En Snapchat para web, usuarios pueden chatear y hacer videollamadas



La disponibilidad ampliada se anunció hoy en un resumen de nuevas funciones para el otoño.

Leer también: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela de Breath of the Wild



En Snapchat para web, los usuarios pueden chatear y hacer videollamadas con amigos, con conversaciones sincronizadas entre dispositivos.



En una entrevista con el medio especializado The Verge en julio, el jefe de productos de mensajería de Snap, Nathan Boyd, dijo que una versión web de Snapchat era una "oportunidad no aprovechada" para la empresa.



La versión web brinda a los usuarios más espacio de superficie para chatear y hacer videollamadas con amigos en la misma ventana.



Cien millones de usuarios llaman a otros usando Snapchat cada mes, dijo la compañía en julio, y normalmente chatean con otros usuarios justo antes de cerrar la aplicación.



Snapchat para web se lanzó inicialmente como una oferta importante para los suscriptores de Snapchat Plus, que pagan unos pocos dólares al mes por acceso anticipado y exclusivo a las funciones.



El nivel pago es una nueva forma en que Snap busca ganar dinero, y las primeras señales apuntan a que ya es un éxito: más de un millón de usuarios se registraron en las primeras seis semanas.



Leer también: Cómo hacer que el celular no consuma batería mientras duermes



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters