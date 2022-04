Snapchat anuncia cámara voladora y lentes para festivales de música

Durante el Snap Partner Summit, Snap anunció diferentes novedades en sus herramientas de realidad aumentada. Además de realizar un análisis sobre cómo esta tecnología “está transformando vidas”, anunciaron Pixy, una cámara voladora; Lens Cloud, para “visualizaciones de AR más dinámicas, útiles e interactivas”; nuevas herramientas de AR para compras; un lente de AR para festivales de música, entre otras cosas.



Una de las grandes novedades anunciadas por Snap es el lanzamiento de Pixy, una cámara voladora de bolsillo. Esta pequeña cámara, disponible solo en Estados Unidos y Francia, cuenta con cuatro modos de vuelo preestablecidos y te sigue a donde sea que la lleves. No necesita de controladores separados, ni de configuraciones complejas; Pixy promete volar en cualquier momento y flotar sobre ti al tiempo que captura fotos y video.

Los snaps resultantes se podrán transferir de forma inalámbrica a Snapchat una vez terminado el vuelo. Y como está optimizada para exportar videos tanto en horizontal como en vertical, podrás compartir esos videos en cualquier plataforma.



La batería recargable incluída con Pixy, promete de 5 a 8 vuelos usando los modos predeterminados. Además, el cable USB-C incluido puede cargar rápidamente Pixy hasta un 80 % en aproximadamente 20 minutos (o 40 minutos para una carga completa al utilizarse con un adaptador de pared de 2 amperios).



Mídete y compra ropa de manera virtual



Desde enero del año pasado, más de 250 millones de snapchatters han interactuado con Lentes de compras con AR más de 5 mil millones de veces. Ahora, será más fácil para las marcas crear experiencias de este tipo para sus clientes, y para los compradores será más sencillo ver y probar diferentes looks de manera sencilla, rápida y sin tener que cambiarse de ropa una y otra vez.



La primera herramienta se llama Snap 3D Asset Manager. La cual, le permitirá a las empresas “solicitar, gestionar y optimizar los modelos 3D de cualquier producto de su catálogo”. Con ella, se podrán crear Lentes de compra en segundos y sin costo adicional.



La otra herramienta es Dress Up. Este es un nuevo espacio que reúne lo mejor de la moda y las pruebas de Realidad Aumentada de creadores, comercios y marcas de moda. Estará disponible en el explorador de lentes. Aquí, los snapchatters podrán "navegar, descubrir y compartir nuevos looks de todo el mundo”. Este será el primer catálogo dedicado a las experiencias de moda en Snapchat.



Y la cereza del pastel, es un nuevo lente de compras con el que los usuarios podrán probarse ropa de manera virtual. Este lente está impulsado por tecnología de procesamiento de imagen de realidad aumentada.



Realidad aumentada en festivales de música



Snap también anunció una alianza multi anual con Live Nation. Esta alianza tendrá el objetivo de “llevar los conciertos más allá de los escenarios”, al tiempo que “crea una conexión más profunda entre las y los artistas y sus fans”. Esto se realizará a través de Realidad Aumentada inmersiva y personalizada, la cual, solo estará disponible en Snapchat.



El primer festival donde se podrá disfrutar de esta experiencia será en el festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC) en mayo. Los aficionados a la música podrán usar AR para probar productos, encontrar amigos y descubrir puntos de referencia exclusivos en los terrenos del festival.



Además, la compañía dice que “desde Lollapalooza en Chicago y Wireless Festival en Londres, hasta Rolling Loud en Miami y The Governors Ball en Nueva York, los festivales serán mejorados con la realidad aumentada de Snap el próximo año”.











¿Ray-tracing en los teléfonos? ¿Servicios de creación de realidad aumentada en la nube?



La novedad que brilla por sí misma es la futura incorporación de ray-tracing a fin de que los elementos de realidad aumentada se vean aún más reales. Tiffany & Co. Mostrarán una de sus creaciones más icónicas (su broche Bird on a rock) en AR. Además, Disney y Pixar le permitirán a los usuarios ir “al infinito y más allá” con el traje espacial de Buzz Lightyear a partir del 17 de junio, el día del estreno de la película. Esta es la primera vez que una funcionalidad de este tipo se extiende a los dispositivos móviles.



Snap también anunció una nueva versión de Lens Studio, para el desarrollo de lentes “más dinámicos y fieles a la realidad”.



Con la biblioteca API de Snap lanzada el año pasado, los lentes pueden mostrar datos financieros, de traducción, e incluso, meteorológicos. Ahora, esa biblioteca se encuentra en ampliación con nuevos socios como AstrologyAPI and Sportradar con el objetivo de mostrar información actualizada frecuentemente como horóscopos diarios y resultados de eventos deportivos en vivo.



Además, presentaron Lens Cloud, una colección de servicios back-end de libre acceso que amplifica las posibilidades para lo que los desarrolladores pueden construir en realidad aumentada.



Esta herramienta cuenta con 3 servicios principales: el multiusuario permite que los usuarios interactúen con el mismo lente de AR al mismo tiempo; los de localización que permite a los desarrolladores anclar sus lentes en lugares personalizados de todo el mundo o utilizar las plantillas de ciudades de Snap. La primera ciudad ya disponible es Londres con más ciudades a integrarse el próximo año; y los servicios de almacenamiento, que harán posible la construcción de Lentes complejos e interactivos almacenando archivos en la nube de Snap, así como recurrir a ellos cuando sea necesario.



Modo director



Ahora, será aún más fácil hacer videos para los creadores de contenido gracias a las nuevas herramientas de edición de Director Mode disponibles en Snapchat.



Por ejemplo, con la función de cámara dual los creadores podrán utilizar la cámara frontal y la trasera al mismo tiempo para capturar una perspectiva de 360°. También podrán transformar el fondo de sus videos con el modo Green Screen y tendrán posibilidad de editar de manera más fácil sus videos con la función de Quick Edit.



El modo director será implementado en los próximos meses en iOS y, más tarde en el año, será lanzado en Android.



