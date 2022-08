Snap acepta un acuerdo de 35 mdd en demanda de privacidad de Illinois

Otra empresa de redes sociales deberá realizar un pago por violar la Ley de privacidad de la información biométrica de Illinois.



Snap Inc., la empresa matriz de Snapchat logró llegar a un acuerdo de 35 millones de dólares en una demanda colectiva en Illinois por el uso de la tecnología de reconocimiento facial.



Snap acepta un acuerdo de 35 mdd



La demanda alega que Snapchat violó la ley BIPA al recopilar y almacenar los datos biométricos de los usuarios que usaron sus lentes y filtros, sin su consentimiento.

Los residentes de Illinois que residieron en el estado después del 17 de noviembre de 2015 y usaron las populares funciones AR de Snapchat pueden ser elegibles para una parte del acuerdo.



Snap Inc. es solo la última empresa en ser penalizada por BIPA, que requiere que las empresas soliciten el consentimiento antes de poder recopilar datos biométricos de los usuarios.



La ley es única en el sentido de que permite a los particulares demandar a las empresas que puedan haber infringido la ley. A principios de este año, Facebook alcanzó una liquidación sobre su antiguo sistema de etiquetado de fotos y Google acordó un acuerdo de 100 millones de dólares sobre una función que usaba el reconocimiento facial en Google Photos.



De acuerdo con Chicago Tribune, los residentes de Illinois que califiquen podrían ser elegibles para pagos de entre 58 y 117 dólares.



El acuerdo aún está esperando la aprobación de un tribunal de distrito, lo que ocurrirá en noviembre. Los residentes de Illinois tienen hasta el 5 de noviembre de este año para presentar una reclamación.



Datos biométricos recopilados no se usarán para identificar a personas específicas



Snap Inc. no ha admitido ninguna irregularidad, a pesar de aceptar el acuerdo. En una declaración a Tribune, un portavoz de la compañía escribió que Snapchat emitió un aviso de consentimiento en la aplicación a los residentes de Illinois a principios de este año por precaución.



También negó que los datos biométricos recopilados a través de su aplicación puedan usarse para identificar a personas específicas.



“Los lentes no recopilan datos biométricos que puedan usarse para identificar a una persona específica o participar en la identificación facial”, dijo Snap. “Por ejemplo, las lentes se pueden usar para identificar un ojo o una nariz como parte de una cara, pero no pueden identificar un ojo o una nariz como pertenecientes a una persona específica”.

