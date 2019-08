Sistema operativo HarmonyOS de Huawei debuta en una televisión

Huawei causó revuelo al lanzar su propio sistema operativo, HarmonyOS, el cual se caracteriza, entre otras cosas, por ser multidispositivo. El producto elegido para estrenarlo es una televisión inteligente de 55 pulgadas: la Honor Vision.



What words best describe the new #HarmonyOS? Seamless, smooth, secure, unified.

— Huawei (@Huawei) August 10, 2019