Semana Santa: ¿Cómo detectar cámaras ocultas con tu celular?

Las cámaras ocultas en hoteles y sitios de hospedaje es un problema que desgraciadamente, cada vez más suele ser frecuente. Muchos huéspedes han pasado por la mala fortuna de experimentar una violación a su privacidad debido a que descubren que están siendo grabados, lo cual causa un problema de confianza para hospedarse.



Existen muchos espacios en donde puede ocultarse una cámara; mesas, enchufes, lámparas, agujeros en las puertas o estantes, e incluso en cubiertas de libros.



Por esta razón, a veces es casi imposible darse cuenta a simple vista que hay una cámara que te está grabando todo el tiempo.



Por lo regular, para encontrar una cámara oculta se necesita de equipos especializados con tecnología sensible a campos electromagnéticos que pueden captar emisiones de calor o radiación.

Leer también: TikTok: encuentran conexión entre "Red y Coco” y se vuelve viral



Sin embargo, en la actualidad, la tecnología móvil puede actuar a tu favor y ayudarte a encontrar las cámaras que se encuentran ocultas en tu cuarto de hotel.



En Tech Bit, te contamos de algunos trucos que pueden ayudarte a detectar las cámaras ocultas que podrían estar en tu habitación para evitar que te lleves una desagradable experiencia durante tus vacaciones de Semana Santa.



Sensores ToF y LiDAR de tu cámara móvil



Si tienes un smartphone de la compañía Apple debes saber que las cámaras del iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 2020 y iPad Pro 2021 cuentan con sensores LiDAR integrados, los cuales te permitirán averiguar si hay cámaras ocultas en la habitación de tu hotel de forma automática, sin necesidad de instalar ninguna aplicación a tu celular.



Lo que hacen estos sensores es que combinan variables de distancia, profundidad e intensidad con visión computarizada y de aprendizaje automático para encontrar estos dispositivos de vigilancia.



Por otra parte, algunos dispositivos de Android como el Galaxy S20 Ultra o Huawei P3 Pro cuentan con sensores ToF, el cual emite señales láser que logran detectar los reflejos de las lentes de las cámaras ocultas.



Por lo tanto, cuando abras la cámara de tu smartphone no solo te ayudará a tomar sorprendentes fotografías, sino que también te ayudará a encontrar las cámaras escondidas.



Para ello, te recomendamos que uses tu cámara y explores el lugar con ella, sobre todo aquellos en donde podría estar oculta una videocámara, ya sean los estantes, las lámparas, las manijas de las puertas, etc.



Redes Wi-Fi o Bluetooth



La mayoría de cámaras actuales cuentan con conexión WiFi o Bluetooth, por lo que en primera instancia podrías detectar si hay alguna en tu habitación encendiendo el WiFi o Bluetooth para buscar los dispositivos cercanos.



Si en tu búsqueda aparece algún dispositivo con un símbolo de cámara, entonces ten cuidado porque lo más seguro es que tengas una cerca de ti.



Sin embargo, esto no te ayudará a saber en qué lugar se encuentra. Por lo que tendrás que usar tu cámara de sensores para saber su ubicación.



Incluso, aunque tu cámara no tenga sensores, puedes utilizar la visión nocturna, la cual también puede ayudarte a encontrar cámaras ocultas, sobre todo en aquellos lugares que no tengan suficiente luz, pues inmediatamente detectará la figura de la cámara.



Aplicaciones



Hay aplicaciones que pueden ayudarte a detectar las cámaras ocultas. En este caso te recomendamos que instales Fing, una app que te ayudará a detectar cámaras ocultas e incluso si hay intrusos en tu WiFi o vulnerabilidades en tu red. Lo mejor es que es gratuita y no muestra anuncios.



Una vez que instales Fing, podrás saber si hay cámaras ocultas. Para ello, deberás pulsar donde dice Refrescar en la parte superior derecha de la app. En este caso, tienes que aceptar los permisos locales, una vez que lo hagas, comenzará a escanear el lugar.



Cuando termine, verás la lista de dispositivos que se encuentran cerca. Si entre los dispositivos hay alguno con el nombre de algún fabricante de cámaras o listas como “IP cámara”, entonces hay una dentro de tu habitación.



Por otra parte, si a simple vista no ves ninguna cámara, entonces revisa los dispositivos que ves en la lista y si algo te parece inusual, escribe la dirección IP para escanear los puertos abiertos.



Para ello tienes que pulsar Red o Network y escoger la opción que dice Encontrar puertos abiertos.



Escribe la dirección IP que te pareció sospechosa y luego pulsa en Encontrar puertos abiertos.



Ahí se mostrará una lista de servidores, aquellos que digan RTSP y RTMP son los que se utilizan para transmitir video, también aquellos con HTTP o HTTPS revelan streaming de video.



Ahora que ya sabes cómo puedes descubrir si hay cámaras ocultas en tu habitación de hotel, puedes tomar precauciones para evitar que te espíen durante tus vacaciones.

Leer también: WhatsApp: así pueden robarte tu cuenta



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters