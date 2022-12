Se realiza la vasectomía, pero no resulta como esperaba

Una pareja se volvió viral luego de que el destino les jugara una mala pasada. Es que ellos estaban decididos a no tener más hijos y por ello decidieron que él se realizara una vasectomía. Pensaron que con esto ya era suficiente, pero está claro que el destino tenía otros planes para ellos.

Desde TikTok explicaron que pese al procedimiento quirúrgico pronto serían padres una vez más. Lo peor fue la manera en la que se enteraron. Es que la futura mamá descubrió su embarazo el día en que su marido estaba siendo operado. Apenas salió del hospital confesó lo feliz que estaba de que finalmente ya no tendrían más hijos.



Salió feliz tras hacerse la vasectomía sin sospechar los que su esposa le diría. Foto: Twitter @lasillarota

En el video viral el joven señala feliz: “Saliendo victorioso caminando medio raro ja ja pero victorioso de haber cerrado para siempre la fábrica de bebés”. Lo que él no sospechaba fue que su esposa llevaba vario días con náuseas. Ella estaba asustada porque los síntomas la llevaban a pensar que un nuevo bebé ya estaba en camino.

Fue así como les contó a sus seguidores de TikTok que se había hecho una prueba de embarazo y que ya sabía que había dado positivo. Si bien en un primer momento pensó que se trataba de un cuadro de gastritis, lo cierto es que el análisis de sangre terminó por confirmar la noticia que ahora no sabía cómo darle a su marido.



“Mi esposo se hizo la vasectomía para que ya no tengamos más hijos y para que yo no sufra con otra operación”, explicó exhausta. Claramente él estaba feliz con la vasectomía y ella no estaba segura de cómo informarle que sería padres de todas maneras. Ellos ya tenían tres hijas y sabían que no podrían con uno más. Finalmente, la joven se lo termina revelando y desde aquel día han decido tomarse las cosas con humor.