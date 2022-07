Se distrae con su celular; no se percata que su perro se había quitado la correa

Es común que en TikTok encontremos miles de videos de perritos haciendo todo tipo de actividades y maniobras, asimismo, es normal que dichos videos se viralicen ya que su gracia, ternura e ingenio conmueve a más de un usuario en dicha plataforma.



Así fue como el video de un “lomito” se viralizó en la plataforma de videos cortos, pues la distracción de su dueña, hizo que el lomito buscará con desesperación que la mujer lo olvidará en su camino. El clip ya cuenta con 8.5 millones de vistas.

Mujer descuida a su lomito y este sigue su correa



En el video compartido en la cuenta de @libradadtopaliany se puede ver a una mujer caminando por la calle, sin embargo, en una mano lleva su celular con el cual va distraída mientras que en la otra lleva una correa en la cual debería ir su perrito amarrado pero, debido a su distracción, no se percata que el lomito ya no está en la correa.



Por su parte, un pequeño perrito sigue muy de cerca la correa que lleva su dueña e intenta atarse por sí mismo a ella, pues parece que él ya se percató que tiene que ir amarrado ahí. Durante todo el clip se puede ver los esfuerzos del perro por alcanzar a sujetarse a la correa.



El clip está acompañado por una descripción que dice “Maestra, espera por mí. Yo aún no he entrado al círculo”, además, otra descripción acompaña al video y dice; “Estoy muy ansioso ¿Cuál es el problema, maestra?”.



Rápidamente el video se viralizó en TikTok y hasta el momento ya cuenta con 8.5 millones de vistas, 314 mil “Me Gusta”, 9262 comentarios y 49 mil compartidas.



Tiktokers reaccionan a perrito tierno

Como era de esperarse, la acción del perrito enterneció a los usuarios de TikTok, quienes dejaron comentarios tiernos al lomito; “Qué bello”, “ay qué hermoso, él se quiere poner la correa otra vez”, “el perrito sabe que tiene que portar su collar”, “este video hizo mi día, qué adorable”, “qué adorable, quiero a ese perrito, yo sí le haría caso”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el clip.

