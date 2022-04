Samsung presenta versión especial de Pokémon del Galaxy Z Flip 3

La fiebre Pokémon parece no haber desaparecido, de hecho, puede que siga en constante crecimiento, sobre todo porque recientemente Samsung presentó la Edición Pokémon de su teléfono inteligente plegable Galaxy Z Flip 3 que seguramente será irresistible para los coleccionistas y entrenadores Pókemon.

El smartphone viene en una caja especial con una serie de accesorios temáticos de Pokémon, que incluyen un estuche con imagen de Pikachu (con un paquete personalizado de Pokémon), un juego de cubierta transparente de Pikachu, una bolsa de Pokémon con una correa de cordón, un llavero de Pikachu y un soporte de Poké Ball.



Por si fuera poco, en cuanto a software se refiere, este Galaxy Z Flip 3 además, tendrá algunos tonos de llamada, temas y fondos de pantalla de la edición Pokémon.



El modelo está llegando en un buen momento, ya que la locura de Pokémon Bread aparentemente ha arrasado en Corea del Sur, según el portal web Maekyung.com.



Los coleccionistas los compran principalmente por los stickers de Pokémon que contienen, que supuestamente se venden por 10 veces su precio.



Versiones personalizadas de Samsung



Cabe señalar que esta no es la primera ocasión en la que Samsung lanza versiones personalizadas de sus teléfonos plegables. Anteriormente, la firma lanzó una edición Thom Browne del Galaxy Flip 3 y Fold 3.



La edición de Pokémon se lanzará el 25 de abril y es probable que solo se venda en Corea. Todavía no se han revelado detalles sobre el precio, pero con la versión normal del teléfono plegable a 999.99 dólares, seguramente no será un teléfono acequible.



