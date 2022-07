Rusia multa a YouTube con 365 mdd por mostrar videos “prohibidos”

Rusia impuso una multa de casi 365 millones de dólares (21,100 millones de rublos) a Google por no eliminar videos de YouTube que van en contra de las leyes del país.



En un comunicado de prensa, el regulador de comunicaciones ruso, Roskomnadzor, afirma que YouTube no siguió las órdenes de eliminar "contenido prohibido", que incluye videos que "promuevan el extremismo y el terrorismo", así como información supuestamente falsa sobre la guerra en Ucrania.



En marzo, el Roskomnadzor amenazó con acusar a Google por no eliminar los videos "ilegales" de YouTube, afirmando que la tarifa comenzaría en 8 millones de rublos (~94 675 USD en ese momento), con la posibilidad de aumentar hasta el 20 % de los ingresos anuales de Google.



Los 21,100 millones de rublos reflejan una parte de la facturación anual de Google en el país, pero no está claro si Google realmente pagará la multa.



Google ya tenía planes de cerrar sus oficinas en Rusia



Google anunció sus planes de cerrar sus operaciones rusas en mayo, afirmando que las autoridades gubernamentales incautaron sus activos en el país y que sería "insostenible" mantener la sucursal en funcionamiento. La filial rusa del gigante de las búsquedas se declaró oficialmente en quiebra el mes pasado.



Rusia y Google se han peleado en el pasado. En diciembre pasado, Rusia multó a Google con 100 millones de dólares por no eliminar una vez más el contenido prohibido, pero las cosas se intensificaron después de la invasión rusa de Ucrania.



Al igual que muchas otras empresas de tecnología, Google cortó a los clientes rusos de varios servicios, detuvo la venta de anuncios en Google, desmonetizó los canales de YouTube propiedad de los medios respaldados por el estado ruso y prohibió el acceso a esos canales.





