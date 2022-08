Roban medio millón de dólares con video falso de niña con cáncer

Las redes sociales nos ayudan a pasar miles de horas de diversión. Pero también sirven para fines altruistas, como ayudar a personas en una situación desafortunada. No obstante, los ciberdelincuentes siempre están buscando la manera de ganar dinero y se ha descubierto que están promoviendo el video falso de una niña con cáncer para estafar a los usuarios.

Seguramente has escuchado hablar de páginas como Indiegogo o kickstarter, plataformas de crowdfunding a través de las cuales los emprendedores pueden solicitar donaciones a otros usuarios para poner en marcha su proyecto. Pero también sirven para causas personales, como apoyar a alguien que sufrió un accidente, tiene alguna enfermedad o perdió sus bienes a causa de un desastre natural.

Cuando se trata de casos conmovedores los usuarios abren su corazón y buscan la manera de apoyar a otros, aunque sean desconocidos. Lamentablemente hay quien se está aprovechando de esta situación y, para que estés prevenido vamos a contarte de un caso particular y de cómo puedes detectar este tipo de fraudes.

Descubren estafa sobre una supuesta "niña con cáncer"

La compañía de ciberseguridad Avast está alertando a los usuarios sobre una nueva estafa que circula a través de YouTube sobre una supuesta niña con cáncer.

La firma señala que en la última década ha aumentado el uso del crowdfunding personal, es decir plataformas que ayudan a recaudar dinero para diferentes tipos de causas, desde material escolar hasta facturas médicas o gastos funerarios. Quienes utilizan este tipo de páginas por lo general hacen un llamamiento en las redes sociales, implorando ayuda.

Pero algunos casos en realidad son estafas. Como el video de "Alexandra", aunque también se ha difundido bajo el nombre de Ariela, Ksenia o Bárbara. Un desgarrador anuncio en YouTube en el que aparece una niña pequeña sentada con una bata de hospital.



Imagen: Avast

La niña lleva el pelo rapado y llora mientras habla a la cámara pues, menciona, tiene cáncer y su familia no puede costear el tratamiento. "El tratamiento cuesta mucho dinero y mis padres no se lo pueden permitir", explica entre lágrimas la pequeña. "Por favor, ayúdame a ponerme bien. Por favor. No me quiero morir". Entonces se pide a los internautas que donen dinero a su causa.

Por supuesto el video apela a los sentimientos de los internautas e incluye un link a una página de recaudación de fondos.

Pavel Novak, analista de operaciones de amenazas de Avast, comentó al respecto que no hay manera de saber quién es realmente la niña o cuál es su situación. Sin embargo, “lo que sí sabemos con seguridad es que se trata de una estafa y que los más de 640 mil dólares (alrededor de 13 millones de pesos) ya recaudados no se destinarán al tratamiento de nadie".

El video de la niña con cáncer ha engañado a usuarios de todo el mundo

Avast ha encontrado que el video falso de la niña con cáncer tiene gran alcance pues han detectado que está disponible en árabe, francés, portugués, hebreo y, por supuesto español.

Y no es el único caso, también se han identificado otros videos con apelaciones similares, pero con niñas diferentes.



Imagen: Avast

En total, los videos de estafa de la niña con cáncer han recibido más de 10 millones de reproducciones, asegura Avast.

Novak destacó que este tipo de fraudes son especialmente maliciosos y poco éticos porque no solo erosionan la confianza de las personas en el crowdfunding personal sino que desvían el dinero de causas e instituciones reales. “También se aprovechan, potencialmente, de una niña real, enferma o no, cuyo video fue robado para la estafa o que está siendo obligada a representar esta escena".

¿Cómo detectar videos falsos de donaciones?

Las razones por las que Avast señala que se el video de la supuesta niña con cáncer es falso son:

Todos los dominios fueron registrados hace poco.

Los videos utilizan direcciones de correo electrónico anónimas, como [email protected], [email protected].

"Alexandra" y "Ariela" tienen las mismas direcciones de correo electrónico de contacto, a pesar de que los videos son de 2 pequeñas proceden de geografías muy distintas.

La dirección puede rastrearse hasta un complejo residencial de Jerusalén.



Asimismo destacan que la información del video es muy ambigua y se menciona que el cáncer de la niña se ha extendido por todo su cuerpo lo que, si fuera cierto, significaría que muy probablemente sería demasiado tarde para una intervención médica.

Avast ha bloqueado todos los dominios relacionados con esta estafa que pudieron encontrar y ha denunciado los videos ante YouTube, aunque alertó que las plataformas sociales no son la única manera de enganchar a los usuarios, los ciberdelincuentes también usan otras fuentes como el correo electrónico.

“Garantizar la seguridad en línea es una tarea compleja que, al fin y al cabo, recae en cada individuo, el cual debe tratar todo lo que ve en línea con un ojo crítico y hacer una pausa antes de pulsar el botón de donar", finalizó la compañía.

