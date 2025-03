La revolución fintech ha sido parte fundamental de la promoción de la bancarización y la digitalización en México. Pero más allá de limitarse a entenderla desde sus avances tecnológicos, Andrea Marbán, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), reconoce su relevancia en términos de inclusión financiera.

“Es más que solo innovación. Genera una alternativa para democratizar el acceso a los servicios financieros en nuestro país”, dijo durante su participación en el Fintech México Festival 2025.

Esa democratización ha estado focalizada en sectores de la población anteriormente excluidos. 44.6% del total de productos y servicios de fintech en México han estado dirigidos a personas y empresas con al menos un producto financiero, así como a las no bancarizadas, de acuerdo con la compañía de innovación Finnovista.

“La revolución fintech nos ayuda a que millones de mexicanos marginados y excluidos de tener un crédito formal o de herramientas financieras básicas accedan a oportunidades para mejorar su calidad de vida”, explicó.

¿Cómo ayudan las fintech a la inclusión y el bienestar financiero?

Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), indicó en la inauguración de Fintech México Festival 2025 que la inclusión es fundamental, pero no suficiente.

Lo ejemplifica con el hecho de no tener que ir a pagar un servicio público o privado o, bien, comprar algo sin desplazarse. Ese ahorro en tiempo se traduce en mejor calidad de vida porque entonces el usuario puede dedicarse a otras cosas.

Advirtió que el acceso a servicios financieros también puede implicar que algunos los usen de forma inadecuada. Esto generaría problemas como el sobreendeudamiento. En esos casos no habría salud y bienestar, sino estrés financiero, que lo considera como una “patología”.

“En el futuro de las finanzas digitales en México para 2030, es indispensable abordar dentro de los objetivos de la política pública la perspectiva del usuario y la salud financiera, pues constituye el mecanismo fundamental para una eficaz inclusión de la ciudadanía en el sistema financiero”, precisó el presidente de la Condusef.

Al impulsar la bancarización en sectores excluidos, las fintech han fomentado el bienestar en la región. Su aportación ha sido clave en el incremento de la competitividad del sector financiero.

Las fintech, como parte del ecosistema, han sumado esfuerzos para contribuir a la educación financiera en el país, especialmente a incrementar la confianza en el uso de productos y servicios entre poblaciones jóvenes y de bajos ingresos.

El Banco Mundial también tiene confianza en que las alternativas digitales ofrecen nuevas oportunidades para que los sectores excluidos logren planificar su futuro.

“Las fintech están haciendo que el sistema financiero global sea más eficiente al superar las barreras geográficas, físicas y sociales; y al hacer que la información esté más ampliamente disponible para consumidores y proveedores”, identifica en el informe 'Fintech and the Future of Finance'.

Sin embargo, para que el desarrollo sea resiliente e inclusivo, se requiere un “equilibrio entre innovación y gestión de riesgos”. Por eso, “no debe perderse de vista que la ciudadanía está en el centro de los servicios financieros, lo cual contribuye a garantizar el derecho a mejorar su calidad de la vida”, recalcó el presidente de la Condusef.