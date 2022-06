Reúne a la fuerza operativa, inicia la nueva era de Call Of Duty

Call of Duty: Modern Warfare II, la secuela de Modern Warfare de 2019, arribará muy pronto, y lo hará para dar inicio a una nueva era para la franquicia cuando se lance en todo el mundo el viernes 28 de octubre de 2022.



El título estará disponible para las consolas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Battle.net y Steam.



“Sé testigo y experimente lo que hizo que la Fuerza Operativa 141 se convirtiera en el escuadrón icónico y legendario que es a medida que la acción continúa después de la acción angustiosa e impresionante de Call of Duty: Modern Warfare (2019). Esto con la ayuda de un nuevo integrante, un destacado operador de nombre Alejandro Vargas, proveniente de las Fuerzas Especiales mexicanas”, indicó la firma Activision en un comunicado.

El nuevo reto permitirá a los gamers luchar junto a la Fuerza Operativa 141 en una campaña de un solo jugador. Asimismo, podrán jugar como un lobo solitario o con un equipo en un combate multijugador inmersivo, en nuevos escenarios junto con un modo de juego de Operaciones especiales evolucionado con un juego cooperativo táctico.



Fuerza Operativa 141



La Fuerza Operativa 141 se une a las Fuerzas Especiales de México para enfrentar una amenaza alineada con conexiones profundas pero desconocidas.

Los héroes regresan y se forman nuevos aliados en una operación internacional, que incluye misiones en Europa, Asia y las Américas.



“Junto a ti se encuentran compañeros de escuadrón icónicos: el líder del equipo, el Capitán John Price; el experimentado sargento Kyle "Gaz" Garrick; el propio lobo solitario, el favorito de los fanáticos Simon "Ghost" Riley; el intrépido sargento John “Soap” MacTavish; así como el miembro más nuevo del equipo, el Coronel Alejandro Vargas, un Operador de Nivel 1 incorruptible y miembro de las Fuerzas Especiales de México” indicó Activision.



Después de la campaña, los jugadores pueden unirse a su dúo para Operaciones especiales evolucionadas. Este modo cooperativo táctico mejora tus habilidades de creación de equipos y también prepara el escenario para las horas casi interminables de juego disponibles en el multijugador de clase mundial.

