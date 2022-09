Resultados de búsqueda de TikTok llenos de errores: informe

Si bien TikTok no es ajeno a la lucha contra la desinformación, el problema podría ser peor de lo que piensas.



Como señaló la agencia informativa AP, los investigadores de confianza en Internet de NewsGuard publicaron un informe que afirma que casi el 20 por ciento de los resultados de búsqueda muestreados para los principales temas de noticias incluían información errónea.

Los resultados de búsqueda de TikTok están llenos de información errónea



Las afirmaciones falsas cubrían temas que iban desde la invasión rusa de Ucrania hasta las vacunas COVID-19 y el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos.



NewsGuard también descubrió que escribir consultas inocuas puede generar sugerencias llenas de información errónea. Comience a buscar "cambio climático" y TikTok ofrecerá búsquedas relacionadas con la negación de la ciencia climática, por ejemplo.



Los resultados también son más polarizantes que a través de Google, según los investigadores, con 12 de los 20 resultados principales para las elecciones intermedias de EE. UU. de 2022 que incluyeron declaraciones muy partidistas.



TikTok: “ no permitimos información errónea dañina”



Le hemos pedido comentarios a TikTok. En una declaración a NewsGuard, un portavoz dijo que el gigante de las redes sociales no permite "información errónea dañina" y la retira de la plataforma.



TikTok se ha esforzado por eliminar la información errónea. Eliminó casi 350,000 videos relacionados con las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020 para fines de ese año, por ejemplo.



La empresa utiliza IA para proyectar videos y extrae los clips marcados automáticamente o los envía a moderadores humanos. La preocupación, como puede suponer, es que este enfoque no atrapa a suficientes delincuentes, particularmente aquellos que evitan usar palabras clave que puedan alertar a la IA.



Por muy prominente que sea la desinformación, el informe llega en un mal momento para TikTok. La jefa de operaciones, Vanessa Pappas, testificó ayer junto con ejecutivos de otras compañías en una audiencia en el Senado que explorará los efectos de las redes sociales en la seguridad nacional. Los hallazgos no necesariamente surgirán durante la audiencia, pero podrían presionar aún más a TikTok para que tome medidas drásticas contra las falsedades.

