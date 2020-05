Hoy más que nunca el tener un dispositivo de cómputo lo suficientemente potente para realizar casi cualquier tarea, por demandante que resulte, es una necesidad primaria. También es imprescindible disponer de dispositivos portátiles, que lo mismo se puedan utilizar en el escritorio de la oficina que sobre las piernas, mientras se está en el sofá de la casa.



Un dispositivo que satisface estas necesidades es la Huawei MateBook 13, la cual, como se indica en su nombre, tiene una pantalla de 13 pulgadas que destaca por su resolución 2K.

Reseña Huawei MateBook 13

Durante varios días en Tech Bit utilizamos este dispositivo como el principal para realizar actividades laborales y de entretenimiento. En el primer ámbito, la MateBook 13 se comportó a la altura a la hora de utilizarse para, por ejemplo, editar fotos y redactar textos por varias horas.

Su teclado es cómodo ya que el sistema de retroalimentación de cada tecla es muy eficiente: al oprimir cada tecla se tiene una sensación de “rebote” sutil que permite escribir a buena velocidad. En condiciones de poca luz, el teclado puede retroiluminarse para que la productividad no disminuya.

Al estar ensamblada con un procesador Intel Core i5 de décima generación y una unidad de procesamiento de gráficos Intel UHD Graphics 620 su desempeño es potente al realizar tareas de manipulación de clips de video, por ejemplo.

Asimismo, la memoria RAM de 8 GB favorece una alta velocidad al realizar varias tareas. Por ejemplo, en el uso diario que le dimos, utilizamos 34 pestañas de manera simultánea en el navegador de internet sin que hubiera afectaciones ni retrasos al utilizar una u otra…, o varias, al dividir la pantalla.

Entre algunas de las plataformas que se utilizaron estuvieron tres servicios de videollamadas, dos de redes sociales, una de edición de fotografía online, tres de analítica de tráfico y comportamiento web, tres de servicios de correo electrónico, tres diferentes documentos de hojas de cálculo con cientos de registros, otros tres o cuatro archivos de Google Docs, entre varios más.

Batería de larga duración

En términos de batería, hubo veces en las que no fue necesario recargar la computadora para realizar todas las labores de un día. En otras ocasiones, sí se conectó a la corriente eléctrica. Sin embargo, el uso que le dimos fue más que intensivo por lo que podemos decir que la batería de la MateBook 13 ofrece un elevado rendimiento.

En cuanto a puertos y periféricos, este equipo incluye un jack de 3.5 milímetros para audífonos y un puerto de carga USB tipo C en el costado izquierdo, mientras que, del lado derecho tiene una ranura USB tipo C. Algo que se agradece es que este modelo incluye un adaptador que se inserta vía USB tipo C y que hace posible conectar proyectores, monitores externos, pantallas y otros dispositivos vía puerto HDMI y, memorias USB regulares (tipo A).

Lo anterior es muy conveniente. Por ejemplo, nosotros conectamos un monitor externo a esta laptop para trabajar en una pantalla mucho más grande. Esta computadora, la cual funciona con sistema operativo Windows 10, incluye un panel táctil (touchpad) amplio que responde a diferentes gestos y niveles de presión. El almacenamiento interno del modelo que probamos es de 512 GB en sistema de memoria en estado sólido.

Asimismo, si se tiene un smartphone Huawei compatible se puede utilizar la Función Huawei Share que, con solo acercar los dispositivos se pueden enviar archivos en segundos, incluso si pesan varios gigabytes.

Finalmente, también destacamos la comodidad de utilizar el sistema de desbloqueo dactilar que incluye este equipo en el botón de inicio. En nuestra experiencia, al tomar pequeños descansos solamente cerrábamos la laptop y teníamos la seguridad de que la información estaba segura y, al regresar, con solo poner un dedo sobre el sensor, de inmediato podríamos volver a trabajar, sin tener que escribir contraseñas.

