Reseña: Crash Bandicoot 4 It's About Time

¡Crash está de vuelta! Luego de más de una década tenemos una nueva entrega de esta icónica serie de videojuegos. Ahora hay que salvar, de nuevo, al multiverso de los malvados planes del Doctor Neo Cortex y otros villanos que lograron escapar de prisión.

Desarrollado por la empresa Toys for Bob como continuación de la trilogía creada por Naughty Dog, Crash Bandicoot 4: It's About Time se presenta como un juego de plataformas de acción que rinde homenaje al pasado de este célebre marsupial.

La historia inicia cuando Crash se da cuenta que Neo Cortex y otros villanos escaparon de la prisión interdimensional, dejando así un agujero en el tiempo que, además de liberarlos, les permite conquistar otras dimensiones.

En Tech Bit jugamos esta nueva entrega y notamos que el espíritu de este videojuego se mantiene. Fue emocionante darnos cuenta que la personalidad desenfadada y juguetona de nuestro héroe sigue intacta.

También te podría interesar: Reseña PS5: una nueva era en los videojuegos



Así, la historia de Crash Bandicoot 4; It's About Time cumple con el objetivo original de Naughty Dog: hacer que Crash se sienta como una caricatura. De este modo, en la medida que se va desarrollando el juego, los chistes, el humor lleno de juegos de palabras y animaciones te hacen pasar ratos divertidos y llenos de emoción.

Una de las cosas que se agradecen de esta cuarta entrega es el regreso de las Máscaras Cuánticas, poderosas protectoras del tiempo y del espacio que se liberaron en consecuencia del caos provocado por el agujero del tiempo. Estas ayudarán a Crash (y Coco) para librar batallas a lo largo de la plataforma.





Jugabilidad

Crash 4 mantiene una progresión más o menos lineal de la historia: Esto en cierto modo es similar al tipo de juego de Crash 1 (en lugar de salas que vimos en las dos entregas posteriores). El nivel de reto de esta cuarta entrega, independientemente del nivel de dificultad que se elija, hace que el jugador esté siempre al pendiente de lo que acontece en la pantalla.

Las escenas son dinámicas y representan un desafío constante en donde tenemos que dar saltos precisos para llegar al final de cada nivel o para coleccionar los objetos que encontramos en los diversos escenarios.

Asimismo, con la nueva temática de los portales interdimensionales podemos saltar de un nivel a otro y encontrar escenarios que van desde la típica jungla cerca de la playa que vimos en las primeras entregas hasta pantanos y barcos piratas.

Otra de las cosas que se agradecen de este juego es la nueva experiencia en una variedad de niveles y escenarios futuristas donde, además de manejar a Crash y Coco, podemos jugar con Tawna, Neo Cortex o Dingodile, quienes añaden frescura y variedad a los retos que se nos ponen enfrente.

Por otro lado, nos encontramos con los niveles Flashback y el Modo Invertido. El primero presenta escenarios que nos recuerdan las primeras entregas de Crash. El Modo Invertido pone en espejo los niveles pasados, cambia la posición de las cajas y enemigos y añade filtros visuales para hacer más difícil y entretenida la experiencia de juego.

Lee también: Xbox Series X y Series S a detalle

El videojuego también agrega un nuevo modo en el que se agregan más puntos de control y se elimina el sistema de “vidas”. Esto es ideal para los usuarios que quieren divertirse sin “perder la cabeza”. También encontramos un modo multijugador, donde pueden jugar hasta cuatro personas. Mientras que, en el modo 1 a 1, se compite con el adversario para ver quien termina más rápido un nivel, rompe más cajas o recolecta más tesoros.

Crash Bandicoot 4: It´s about time, está disponible para consolas de PS4 y XBOX One, además se promete una remasterización para las nuevas de PlayStation 5 y Xbox Series X / S.